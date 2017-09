Bankaların rekabeti dijitale taşındı (1)

İSTANBUL (AA) - MURAT BİRİNCİ - Teknolojinin hızla değişimine en hızlı uyum gösteren sektörlerin başında gelen bankacılıkta rekabet dijital ve mobile taşındı.

Teknolojinin hayatın her alanına girmesi ve akıllı cihazların yaşamın ayrılmaz bir parçası haline gelmesi bankacılık sektöründe müşterilerin alışkanlıklarında değişimler yaşanmasına neden oluyor. Bankalar da bu taleplere cevap verebilmek için dijital bankacılık alanında yoğun rekabet içerisine girdi.

Şubelerden yapılan işlemlerin tamamına yakınının mobil/internet şubeleri kanalıyla yapılması müşterilere zaman ve hız kazandırırken, bankalara da maliyet avantajı sunuyor.

Bankacılar teknolojideki hızlı dönüşümün bankaların iş yapış biçimlerinde de değişimi beraberinde getirdiğini, teknolojiyi doğru ve yerinde kullanan bankaların avantaj yakaladığını belirtiyor.

AA muhabirine dijital bankacılık, mobil cüzdan ve teknolojinin sektöre etkileri konusunda değerlendirmelerde bulunan Akbank Direkt Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Tolga Ulutaş, bankacılığın, zaman ve mekandan bağımsız yapılan bir işe dönüştüğünü belirtti.

Mobil bankacılık kullanan müşterileriyle olan aylık ortalama etkileşimlerinin geleneksel kanallarla kıyaslandığında 6 kat daha fazla olduğunu ifade eden Ulutaş, sadece son bir sene içinde dijital bankacılık kanallarını kullanan müşteri sayısının yüzde 30, Akbank Direkt Mobil kullanan müşteri sayısının ise yüzde 45 büyüdüğünü dile getirdi.

Ulutaş, dijital kanalları içerisinde yalnızca Akbank Direkt Mobil'den hizmet almayı tercih eden müşterilerinin oranının ise yüzde 72 seviyesinde bulunduğunu bildirdi.

Bankada her 2 ihtiyaç kredisinden birinin Direkt Kanallardan satıldığı bilgisini veren Ulutaş, şunları kaydetti:

"Mobil uygulamamızı kullananların yoğun tercihlerinden biri de fatura ödeme. Bankamızda her iki faturadan biri Akbank Direkt uygulamasından ödeniyor. Son üç yılda mobilden yapılan fatura ödemeleri 12 kat arttı. Mobil platformda devrim yapan ve 12 milyondan fazla kişinin telefonlarına indirdiği Akbank Direkt Mobil uygulaması ile artık ödeme yapmak da daha hızlı ve kolay hale geldi.

Dijital ödemeler kapsamında Akbank Direkt, android telefonlar ile kart kullanmadan alışveriş yapma imkanı veriyor. 2016 Eylül ayından bu yana kullanıcılarına dünyanın en güvenli ve gelişmiş mobil ödeme teknolojisi olan Host Card Emulation (HCE) kullanılarak Akbank Direkt Mobil uygulaması yüklü Android telefonlar ile kart kullanmadan alışveriş yapma imkanı sunuyor."

- "Küresel para transferleri hız kazanacak"

Tolga Ulutaş, Akbank olarak dijital teknolojideki gelişmeleri hızla bankacılık ürün ve hizmetlerine uyarlayarak müşterilerin kullanımına sunmayı amaçladıklarını söyledi.

Banka olarak yurt içinde ve dışında birçok Fintech ile yakın işbirliği içerisinde çalıştıklarını anlatan Ulutaş, FinTech gelişimini desteklemek amacıyla tüm uygulama geliştiricilerin diledikleri zaman ve mekanda girip çalışabilmeleri için, Uygulama Programlama Arayüzünü (Application Programming Interface - API) açan ilk banka olduklarını belirtti.

Ulutaş, İngilizce olarak hazırlayıp kullanıma açtıkları API Portal sitesi sayesinde, dünyanın her yerindeki finans alanında uygulama geliştirmek isteyen kişi ve kuruluşların API'lere erişip çalışmalarını yürüteceklerini dile getirdi.

Finans alanında fikri ya da projesi olan tüm girişimcilerin, Akbank'ın API altyapısını kullanarak geliştirecekleri yeni uygulamalardan bazılarını müşterilerin hizmetine sunmayı planladıklarını aktaran Ulutaş, "Akbank API altyapısını dijital uygulama programcılarının kullanımına açarken, öncelikle onlara, istedikleri yerden ve zamanda ulaşabilecekleri en yeni donanım ve yazılıma sahip gelişmiş bir laboratuar sunmuş olduk." dedi.

Ulutaş, global danışmanların da görüşleriyle kurulan Akbank LAB'in, Akbank'ın yenilikçi adımlarında önemli bir yeri olduğunu bildirdi.

Silikon Vadisi'nde faaliyet gösteren Ripple ile dijitalin öncü yeniliklerinden "Blockchain Teknolojisi"ni yurt dışı para transferlerinde kullanmak üzere bir anlaşma yaptıklarını aktaran Ulutaş, "Bu teknolojiyi Türkiye'ye getiren ilk banka olduk. Bugünlerde test işlemlerini başarı ile tamamladığımız Blockchain sistemi ile ileride küresel para transferleri hız kazanacak, maliyetler düşecek ve müşterilerimiz 7/24 işlem yapabilecekler." ifadelerini kullandı.

- "Zenginleştirilmiş gerçeklik teknolojisini takip ediyoruz"

DenizBank Dijital Kuşak Bankacılık Grubu Genel Müdür Yardımcısı Murat Çelik de müşterilerin artık geleneksel kanal kullanımlarını çok fazla tercih etmediğini ve bankacılık işlemlerinde mobilite, hız ve avantaj beklediğini ifade etti.

Bugün MobilDeniz'de kredi kullandırımından mevduat işlemlerine, kurum tahsilatlarında para transferine kadar 10 ürün grubu altında hizmet verdiklerini anlatan Çelik, şubelerden en çok gerçekleştirilen ilk 20 işlemin yüzde 86'sını MobilDeniz üzerinden kullanıcılara gerçekleştirme imkanı sunduklarını belirtti.

Çelik, müşterilerin MobilDeniz'de, diğer kanallara oranla daha avantajlı faiz ve masraf ücretleriyle bankacılık işlemlerini gerçekleştirmekte olduğunu vurguladı.

"Müşterilerimize düşük maliyetli işlem sunarken bizler de kendi kanallarımıza baktığımızda maliyet oranımızın şube üzerinden yapılan işlemden 35 kat daha ucuza gerçekleştiğini görmekteyiz." diyen Çelik, gelecek dönemlerde Internet of Things teknolojileri, bunun devamında şekillenmeye başlayan Internet of Everything ve yapay zeka uygulamalarının kendileri için önemli olduğunu söyledi.

Çelik, yapay zekanın kullanımda olduğu tüm sistemleri ve araba, drone gibi tüm cihazları da yakinen takip ettiklerini belirterek, "Robotlardaki son gelişmeleri ve sektörümüzdeki kullanım imkanlarını araştırıyoruz. Aynı zamanda augmented reality (zenginleştirilmiş gerçeklik) uygulamalarının bu sene içinde perakende satışa sunulmasını beklediğimiz için bu teknoloji de yine takip ettiğimiz alanlardan biri." dedi.

- "Dünya mobil ödeme alanında çok önemli bir laboratuvarız"

Murat Çelik, Türkiye'nin ilk mobil cüzdan uygulaması fastPay'i 2012 yılının sonunda yayına aldıklarını ve o günden bu yana, Endüstri 4.0 çağının doğal sonucu olarak bir çok teknolojik gelişme yaşandığını belirtti.

Dünyada bilinirliği olan bir çok cüzdan uygulamasından çok daha kapsamlı ve avantajlı bir dijital platform sunduklarını ifade eden Çelik, cihaz ya da platform bağımlılıklarının olmadığını, bağımsız bir uygulama olduklarını vurguladı.

Çelik, şunları kaydetti:

"Hangi banka müşterisi olduğunuz önemli değil hatta herhangi bir banka ile çalışmıyor olunsun, tüm kullanıcılar cüzdanlarına kredi kartlarını ekleyebiliyor, diğer bankalardan EFT yaparak ya da ATM'den nakit para yatırarak cüzdan bakiyelerini rahatlıkla oluşturabiliyor. Bu bakiyeleri ya da ekledikleri kredi kartları ile istedikleri kişiye 7/24 para gönderebiliyorlar. EFT sistemimiz, dünya ile karşılaştırıldığında çok ileri bir sistem.

Mesai saatleri içinde karşı tarafın banka hesabı varsa 2-3 dakika içinde para gönderebiliyorsunuz. Biz, fastPay ile bunu çok daha ileri bir noktaya taşıdık. Banka hesabı olmadan, mesai saatlerini gözetmeden 2-3 dakika bile beklemeden anında para gönderimi yapıyoruz. Bu noktada, karşı taraf ile ilgili bilmeniz gereken şey ise sadece cep telefonu numarası. Hafta sonu, bayram, gece yarısı demeden insanlarımızın paraya ihtiyacı oldukları anda yanlarında oluyoruz."

Çelik, çok yakın zamanda kullanıcıların akıllı telefonları ile tüm temassız POS noktalarında sadece telefonlarını yaklaştırarak ödemeyi deneyimleyeceklerini söyledi.

Aynı zamanda QR kod ile ödeme özelliğini de devreye aldıklarını anlatan Çelik, bu sayede restoranda hesap ödeme esnasında sadece QR kodlarını göstermelerinin yeterli olacağını ifade etti.

Murat Çelik, özetle, mobil ödeme dünyasının mobil tarafta "doğru yöntemi" aradığını, DenizBank'ın da bu konuda dünya mobil ödeme alanında çok önemli bir laboratuvar görevi gördüğünü vurguladı.

- "Dijital kanallardan yılda 450 milyona yakın işlem yapılıyor"

Garanti Bankası Genel Müdür Yardımcısı Didem Dinçer Başer ise dijital bankacılık alanında öncü ürünlerden Mobil İşlem Asistanı (MİA) sayesinde, Garanti Bankası müşterilerinin, bankacılık işlemlerini Garanti Cep'te sesli komutla gerçekleştirebildiğini söyledi.

155 farklı amaç ve 65 farklı konseptle bankacılık işlemlerinin gerçekleştirilebildiği MİA'nin bugüne kadar 6,5 milyonun üzerinde soruya cevap verdiğini belirten Başer, "Garanti Bankası, biyometri konusunda da sektörde öncü çalışmalar yaptı. Geçtiğimiz şubat ayında Göz Tanıma teknolojisini hizmete sundu. Bu teknoloji sayesinde Garanti Cep, müşterilerini gözünden tanıyor, parola girmeden hızlı, kolay ve güvenli bir şekilde giriş yapmalarını sağlıyor." dedi.

Başer, Göz Tanıma ile giriş özelliği, hizmete sunulduğu ilk 4 ay içinde, 4 milyon defa kullanıldığını dile getirdi.

Müşterilerinin finansal hizmetlere diledikleri an, diledikleri yerden kolayca ulaşmasını sağlamak için, klavye kullanılan her platformdan para transferi yapabilme imkanını sunan Garanti Cep Klavyesini lanse ettiklerini anımsatan Başer, şunları kaydetti:

"Garanti Cep Klavyesi, Android işletim sistemli akıllı telefon kullanan tüm Garanti Bankası müşterileri, mesajlaşma, sosyal medya ve klavye kullandıkları herhangi bir uygulama içerisindeyken, diğer bir cep telefonuna para gönderme işlemini kolayca gerçekleştirebiliyor. Garanti Bankası bot teknolojilerinin Türkiye'deki öncüsü oldu. Öncelikle messenger üzerinden krediler için hayata geçirdikleri GarantiBot hizmetini geliştirilerek kredi kartı başvurusu yapılabilen; piyasa bilgileri, ATM ve şube lokasyonları sorulabilen bir bota dönüştürdüler."

Didem Dinçer Başer, Garanti Bankası'nın robotik alanında da sektörde öncü ve örnek çalışmaları olduğunu anlattı.

Garanti Bankası'nın dijital bankacılık sektörünün takip edilen oyuncusu olduğuna işaret eden Başer, "Temmuz ayı itibarıyla 5,4 milyon müşterisi dijital bankacılığı, bunların 4,4 milyonu aşkın kısmı ise Garanti Cep'i aktif bir şekilde kullanıyor. Garanti müşterileri daha fazla oranda dijital kanallardan çözüm alıyor. Dijital kanallardan yılda 450 milyona yakın işlem yapılıyor. Krediler ve kasko başvurularının yüzde 50'den fazlası dijital kanallardan alınıyor. Nakit hariç işlemlerin yüzde 92'si dijital kanallardan gerçekleşiyor" ifadelerini kullandı.

(Sürecek)