Baran Çelik: “İhracat odaklı bir üretim stratejisi benimsemeliyiz”

UİB ihracatındaki artış temmuzda da devam etti. UİB aracılığıyla temmuz ayında yapılan ihracat, bir önceki senenin aynı dönemine göre yüzde 14,78 artışla 2,9 milyar dolar olarak gerçekleşti. Bu yılın ilk yedi ayındaki toplam ihracatı yüzde 16,07 artışla 19.9 milyar dolar olan UİB’in geriye dönük 12 aylık ihracatı da yüzde 15,30 artarak 32 milyar dolar seviyelerinde gerçekleşti.



Birlik olarak temmuz ayındaki ihracat performansından memnun olduklarını dile getiren UİB Koordinatör Başkanı Baran Çelik, UİB’in hedeflerine doğru hızla ilerlediğini ve ihracatını da bu yönde geliştirmeye devam ettiğini ifade ederek, “Bugün artık ekonomiye, üretime, istihdama ve özellikle ihracata odaklanma vaktidir. Ülke ekonomimizin büyüme trendini devam ettirmesi gerekiyor. Bu noktada ihracat olmadan büyüme ve kalkınmadan söz edemeyeceğimizi bir kez daha yinelemek istiyorum. Dolayısıyla yeni dönemde ihracat odaklı bir üretim stratejisi ve doğru planlamayla hareket etmeliyiz” şeklinde konuştu.



“Cari açıkta makas daralacak”

İhracat odaklı bir üretim stratejisiyle ithalatın da azalacağına inandıklarını kaydeden Başkan Baran Çelik, “İhracat ve ihracata dayalı büyüme ve üretim stratejisini her platformda destekliyoruz. Öyle ki, amacımız yalnızca ihracat rakamlarını artırmak değil, diğer yandan da ithalata olan ihtiyacımızı gün ve gün azaltmaktır. Böylelikle ekonomimizin yumuşak karnı olarak nitelendirilen cari açıkta makas daralacak, enflasyon da yeniden tek haneli rakamlara inecektir” dedi.



OİB temmuz ayında 2.5 milyar dolar ihracata imza attı

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB), temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 13,30 artışla 2.5 milyar dolarlık ihracata imza attı. OİB’in 1 Ocak- 31 Temmuz 2018 tarihleri arasındaki 7 aylık ihracatı ise yüzde 15,38 artarak 17.4 milyar dolar olurken, geriye dönük 12 aylık ihracatı ise yüzde 14,69 artarak 27.9 milyar dolar seviyesine ulaştı.



UTİB’in ihracatı 100.4 milyon dolar

Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği’nin (UTİB) temmuz ayı ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18,68 artarak 100.4 milyon dolar olarak gerçekleşti. UTİB’ in 1 Ocak -31 Temmuz 2018 tarihleri arası ihracatı ise yüzde 12,09 artarak 760 milyon dolar olurken, geriye dönük 12 aylık ihracatı da yüzde 9,79 artışla 1.2 milyar dolar seviyelerine geldi.



UHKİB’den 56.7 milyon dolarlık ihracat

Uludağ Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (UHKİB) ise, temmuz ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 19,25 oranında bir artışla 56.7 milyon dolarlık ihracata imza attı. UHKİB’in 2018’in ilk yedi ayındaki ihracatı yüzde 18,35 oranında artarak 382 milyon dolar olarak gerçekleşti. Birliğin geriye dönük 12 aylık ihracatı ise yüzde 16,09 artışla 612.4 milyon dolar oldu.



UMSMİB ihracatı 16 milyon dolar oldu

Uludağ Meyve Sebze Mamulleri İhracatçıları Birliği’nin (UMSMİB) temmuz ayı ihracatı ise yüzde 24,40 oranında artarak 16.1 milyon dolar olarak gerçekleşti. UMSMİB, 2018 yılı ilk yedi aylık ihracatı 97.4 milyon dolar, geriye dönük 12 aylık ihracatı ise 166.2 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti.



UYMSİB’den Temmuz’da 8.5 milyon dolar ihracat

Temmuz ayında 8.5 milyon dolarlık ihracat gerçekleştiren Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği’nin (UYMSİB) ilk yedi aylık ihracatı 79.4 milyon dolar olurken, geriye dönük 12 aylık ihracatı ise 127 milyon dolar olarak gerçekleşti.

UİB üzerinden ihracat kaydı yapılan ve "diğer" başlığı altında listelenen sektörlerin ihracatı ise temmuz ayında bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 49,18 artışla 189.7 milyon dolar olarak açıklandı.