Bariyer sattı 75 ülkeye ihracat yaptı

Ar-Ge ve inovasyonu odağına alarak güvenlik ve bariyer sistemleri geliştiren Arma Kontrol, dünyada 65’ten fazla ülkeye ihracat yapıyor. Küresel salgın koşullarına rağmen 2021 yılında yüzde 37 oranında büyüyen şirket, 2022 yılında ise yüzde 28 oranında büyümeyi hedefliyor. Yüksek teknolojili güvenlik ürünlerini dünyanın dört bir yanına ihraç eden şirket, 2021 yılında gerçekleştirdiği 35 milyon TL’lik ciro hedefini ise önümüzdeki yıl 45 milyon TL’ye ulaştıracak.

Arma Kontrol, zorlu geçen 2021 yılında da önemli oranda büyüme gösterdi. Bu yıl yeni açtığı üretim tesisi ile birlikte üretim kapasitesini yüzde 28 oranında artıran şirket; Güney Kore, Fransa, Suudi Arabistan, Katar, Dubai ve Malezya gibi farklı coğrafyalarda 65’ten fazla ülkeye ihracat gerçekleştirdi.

Hedef 2022’de 70 ülkeye ihracat yapmak

Hızlı büyümesiyle dikkat çeken Arma Kontrol, 2022 yılında ihracat yaptığı ülke sayısını 70’e çıkartmayı hedefliyor. Pandeminin de etkisiyle zorlu geçen 2021 yılında üretimde yüzde 37’lik bir artış elde eden şirket, önümüzdeki yıl üretim kapasitesini yüzde 27 arttıracak. Şirket ayrıca 2022 yılında 45 milyon TL’lik ciro elde etmeyi hedefliyor.

Yıllık ortalama bin 200 adet kollu bariyer, bin 450 adet mantar bariyer, 320 adet road blocker, 615 adet hızlı geçiş sistemleri ve bin 500 metre yer tuzağı olmak üzere toplamda 3 bin 585 adet üretim yapan Arma Kontrol, yeni üretim artışlarıyla birlikte Türkiye’deki yüzde 40’lık pazar payını da daha da artırarak önemli bir başarıya imza attı.

“Üretim kapasitemizi yüzde 27 artıracağız”

Dünyanın birçok yerinde petrol tesislerinden askeri alanlara, müzelerden konsolosluklara kadar çok sayıda referans projede ürünleriyle yer aldıklarını belirten Arma Kontrol Kurucusu ve Genel Müdürü Koray Kartal, ‘‘Geçtiğimiz yıl, pandeminin de etkisiyle yurt içi ve yurt dışından yoğun bir talep aldık. Bu doğrultuda önemli oranlarda kapasite artışına gittik. Yakaladığımız istikrarı 2021 yılında da devam ettirdik. Şimdi önümüzde 2022 yılı var. Artan talep doğrultusunda üretim kapasitemizi yüzde 27 artırarak ihracat yaptığımız ülke sayısını 70 ülke ulaştırmayı hedefliyoruz” dedi.

“Pazar paylarımızı artıracağız”

Her sektörde olduğu gibi güvenlik sektöründe de teknolojik yeniliklerin oldukça önemli yer tuttuğunu ifade eden Kartal, “Özellikle nesnelerin interneti ve yapay zeka teknolojilerini kullandığımız bariyer ve güvenlik sistemleri bu dönemde oldukça yoğun talep alıyor. Tüm dünyada başta ekonomi olmak üzere sağlık ve diğer konularda da oldukça zor günlerin yaşandığını biliyoruz. Buna karşın biz üretim kapasitemizdeki artış ile birlikte yurt içi ve yurt dışı pazar paylarımızı daha da artıracağız” ifadelerini kullandı.