Bartın'dan 100 ülkeye demir-çelik ihracı

BARTIN (AA) - SELİM BOSTANCI - Bartın Organize Sanayi Bölgesi'nde 2009'da 50 milyon dolarlık yatırımla üretime başlayan Mescier Demir-Çelik Fabrikası, Ortadoğu, Kuzey Afrika ve Amerika ülkelerine yaptığı 110 milyon dolarlık ihracatla ülke ekonomisine katkı sağlıyor.

1960'lı yıllarda demir çelik ürünleri ticaretine başlayan firma, 1990'da Karabük'te faaliyete geçirdiği bin metrekarelik haddehane tesisiyle üretici kimliği kazanarak 10 bin ton kapasiteyle üretime başladı.

Yıllar içinde buradaki tesisini 12 bin metrekareye yükseltmesinin yanında 2009'da da Bartın Organize Sanayi Bölgesi'nde 50 milyon dolarlık yatırımla üretimini arttıran Mescier Demir-Çelik Fabrikası, Batı Karadeniz Bölgesi'nin en büyük tesisleri arasında yer alıyor.

Bartın'da 200 bin metrekare alan üzerine kurulu 75 bin metrekare kapalı alana sahip firma, köşebent, lama, kare ve yuvarlak gibi demir-çelik ürünleriyle 500 bin tonluk üretim gerçekleştiriyor.

Uluslararası kalite standartlardaki üretimini Cezayir, Suudi Arabistan ve ABD ülkeleri başta olmak üzere 100'e yakın ülkeye ihraç eden firma, 2009'da 20 milyon dolar olan ihracatını yaptığı yatırımlarla geçen yıl itibarıyla 110 milyon dolara yükseltti.

- Üretim 6 yılda yüzde 500 arttı



Mescier Demir-Çelik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet Mescier, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bartın'da kurulu fabrikalarında 2010'da yaptıkları 100 bin ton üretimi 2016'da 500 bin tona çıkararak yüzde 500 artış gerçekleştirdiklerini söyledi.

500 bin tonluk üretimin 350-400 bin tonunun ihraç edildiğini aktaran Mescier, "Bugün Kuzey Afrika başta olmak üzere Ortadoğu'da Suudi Arabistan, Kuveyt, Katar, Dubai, Kuzey Afrika'da Cezayir, Fas, Tunus, Amerika kıtasında Dominik, Guatemala, Peru, Arjantin, Brezilya gibi 100 ülkeye ürün ihraç ediyoruz. Karabük ve Bartın'da yaklaşık 400 kişi istihdam sağladığımız fabrikamızda bu yıl da 500 bin ton üretim hedefliyoruz. Şu andaki üretimin yüzde 70'ini ihraç ediyoruz. Geri kalan kısmı iç piyasaya veriyoruz." dedi.

- 20 milyon dolarlık ihracattan, 110 milyon dolara

Türkiye'nin 500 büyük sanayi kuruluşu içinde 2009'da 53 milyon dolarlık ihracatla 358. sırada bulunan firmanın, geçen yıl 200. sıraya yükseldiğini ifade eden Mescier, Türkiye'nin ilk 1000 ihracatçı firması listesinde de 81. sırada yer aldıklarını dile getirdi.

Geçen yıl Çelik İhracatçıları Birliği'nce yapılan değerlendirmede ise firmalarının profil ihracatı kategorisine Türkiye şampiyonu olduğuna işaret eden Mescier, şunları kaydetti:



"2009'da 20 milyon dolar olan ihracatımızı 2016'da 110 milyon dolara yükselttik. Geçen yıl yaptığımız ihracat rakamlarıyla tüm ürünler genelinde ülkede en fazla ihracat yapan 110. firma olduk. Geçtiğimiz yıl İSO 500 En Büyük Sanayi Kuruluşları arasında 200. sırada yer aldık. Batı Karadeniz'de bu sıralamaya girebilen çok firma yok. Karabük Demir-Çelik Fabrikası'nın arkasından biz geliyoruz. Tabii bunun belli bir gururu oluyor. Yaklaşık 400 çalışanımızla istihdama yaptığımız katkıyı önemli buluyoruz. Bunlar tabii maddiyat olarak bir değeri olmasa da manevi olarak büyük bir mutluluk veriyor. Kurulduğundan bu yana Türkiye'nin ilk 500 sanayi kuruluşu içinde yerini alan fabrikamızın hedefi ilk 100'e girebilmek."

Şu anda üretimi arttırmak gibi bir hedeflerinin olmadığını aktaran Mescier, coğrafyada yaşanan sıkıntılar karşısında amaçlarının üretim kapasitelerini korumak olduğunu dile getirdi.

Mescier, "Asıl amacımız, elimizdeki üretim kapasitesini ve istihdamı azaltmadan, üretimde herhangi bir kayıp yaşamadan en verimli şekilde kullanabilmek. Bulunduğumuz coğrafyada başta Suriye ve Irak olmak üzere birtakım sıkıntılar var ve bölge zor günler geçiriyor. Demir-çelik sektörü de bunlardan direk etkilenen bir sektör, biz de üretimi arttırmaktan ziyade elimizdekini kaybetmeme amacındayız." diye konuştu.



