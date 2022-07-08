Başarı hikayeleri içinde yer aldılar

TÜSİAD’ın, sanayinin dijital dönüşümüne destek sağlamak amacıyla beş yıldır yürüttüğü TÜSİAD Sanayide Dijital Dönüşüm (TÜSİAD SD2) Programı’nın 5. Çağrı Dönemi Başarı Hikayeleri açıklandı. Enerji çözümleri sektörünün inovatif şirketi Teksan’ın, Metapax Akustik Mühendislik & Miltron Savunma ile iş birliği yaptığı proje, ‘Katma Değer’ kategorisinde Başarı Hikayesi seçildi.

TÜSİAD’ın sanayi 4.0 çalışmaları kapsamında ilkini 2018 yılında hayata geçirdiği TÜSİAD SD² Türkiye’de “Sanayide Dijital Dönüşüm” teması ile oluşturulan ve teknoloji kullanıcıları ile teknoloji tedarikçilerini bir araya getiren ilk kapsamlı program olma niteliği taşıyor. TÜSİAD SD²’nin 5’incisi, sanayinin dijital dönüşümü sürecinin güçlendirilmesi ve teknoloji tedarikçisi ekosisteminin desteklenmesi hedefi ile gerçekleşti. Program dahilinde çağrı açan teknoloji kullanıcısı şirketlerle, çağrılara uygun çözüm önerisi olan teknoloji tedarikçileri eşleşti.

Kesintisiz enerji çözümleri sektöründe öncü bir rol oynayan Teksan, program kapsamında “Tanklarda Akustik Analiz ile Kaçak Tespiti Yapılması” başlığında açtığı çağrının çözümü için teknoloji tedarikçisi olarak ortak hizmet veren Metapax Akustik Mühendislik & Miltron Savunma ile iş birliğine gitti. Teksan ile Metapax & Miltron arasındaki bu iş birliği, TÜSİAD SD2 Başarı Hikayeleri arasına girmeyi başardı. Ar-Ge çalışmaları devam eden proje ile yakıt tankı kaçaklarının kontrolünde süre kaybının en aza indirilmesi hedefleniyor.

Sanayinin dijital dönüşümüne önemli katkılar sunan ve 5. Çağrı Dönemi tamamlanan TÜSİAD SD2 Programı’nın TÜSİAD SD2 Başarı Hikayeleri Töreni’nde; saha güvenliği, veri ambarı geliştirilmesi, siber güvenlik, e-ticaret uygulaması, akustik analiz konularında projeler paylaşıldı. Törenin açılış konuşmalarını TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan ve TÜSİAD Dijital Türkiye Yuvarlak Masa Eş Başkanı Perihan İnci yaptı. Firmaların projelere dair sunumlarının ardından farklı kategorilerde Başarı Hikayesi seçilen firmalara plaketleri verildi.

Törende, “Katma Değer” kategorisinde Başarı Hikayesi seçilen Teksan, Metapax ve Miltron’a plaket takdim edildi. Teksan’ın plaketini, aynı zamanda TÜSİAD Görev Gücü Üyesi de olan Teksan Genel Müdürü Yunus Teksan, TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan’ın elinden aldı.

Teksan Genel Müdürü Yunus Teksan, bu projede yer almaktan büyük gurur duyduklarını belirterek, “İş dünyasının dijital dönüşümüne rehberlik eden ve çok önemli katkılar sunan TÜSİAD SD2’nin Başarı Hikayelerinin bir parçası olmaktan mutluluk duyuyoruz. Uzun zamandır hayata geçirmeyi istediğimiz “Tanklarda Akustik Analiz ile Kaçak Tespiti Yapılması” başlıklı projede, Teksan olarak Metapax Akustik Mühendislik & Miltron Savunma ortaklığı ile güzel bir sinerji yakaladık. TÜSİAD sayesinde doğru zamanda, doğru insanlarla bir araya geldiğimiz bu çalışmada, kaçakların tespitinde akustik bir kontrol ve görüntüleme teknolojisi kullanmayı hedefliyoruz. Böylece 30 dakika civarında olan kontrol sürelerini 1-2 dakikalara düşürebileceğiz. TÜSİAD SD² programında emeği geçen herkese teşekkür ediyor ve teknoloji kullanıcısı tüm firmalara bu önemli platformda yerlerini almalarını tavsiye ediyoruz” dedi.