Başarıda çalışan motivasyonu olmazsa olmaz

Dijital dönüşüm sürecinin hızlanması ile online eğitimlere olan yönelimde büyük oranda artış kaydedildi. Türkiye’de 2015 yılında 50 milyon dolar olan e-öğrenme pazarı, 2020 yılında 110 milyon dolara ulaştı. İş yapış şekillerinin yeniden yazıldığı yeni dünya düzeninde en çok ilgi duyulan alanlardan biri ise “İnsan Psikolojisi ve Liderlik Eğitimleri” oldu.

İş yaşamında geleneksel yönetimin yerini, yeni yönetim şekillerine bırakıyor. Online eğitim ve danışmanlık hizmetlerine olan talebin gün geçtikçe artış gösterdiği günümüzde, 18-45 yaş aralığındaki bireylerin liderlik eğitimine gösterdiği yönelim dikkat çekiyor.

Şirket başarısının olmazsa olmazı: Çalışan motivasyonu

“Hayata Dair Ne Varsa” sloganıyla insanların herhangi bir konuda aradıkları etkinlik, eğitim ve danışmanlık ihtiyaçlarının karşılanması için hazırlanan Türkiye’nin canlı eğitim ve danışmanlık platformu Crowia kurucusu Adnan Hacıbebekoğlu, son dönemde revaçta olan “İnsan Psikolojisi ve Liderlik Eğitimleri” hakkında şunları kaydetti: “Çalışma hayatımızdaki rutinlerin birçoğunu tüm dünya olarak geride bırakıyoruz. Her zaman olduğu gibi, birçoğumuzun iş süreçlerini yaşam alanlarında yönettiği bu dönemde de çalışan motivasyonu şirket başarısı için olmazsa olmazların başında geliyor. Bu başarının anahtarı ise çalışanların uyum içinde verimli ve yüksek performans ile çalışmasından oluşuyor” dedi.

18-45 yaş arası kişilerden liderlik eğitimine yoğun ilgi

Bu şartlar; iş yoğunluğu, çeşitli zorluklar vb. daha birçok sebep dolayısı ile her zaman en iyi şekilde gerçekleşmeyebilir. Burada devreye yöneticilerin çalışanlarına olan yaklaşımı giriyor. Bu nedenle özellikle son dönemde ‘İnsan Psikolojisi ve Liderlik Eğitimleri’ne 18-45 yaş aralığında yoğun bir talep artışı olduğunu gözlemliyoruz. Bu kitlenin yüzde 55’ini ise ebeveynler oluşturuyor.”

Türkiye’de e-öğrenme sektörünün potansiyeli yüksek

E-öğrenme sektörünün hızla büyüdüğünü belirten Hacıbebekoğlu, “E-öğrenme sektörünün dünyadaki pazar payına bakarsak 2015 yılında 110 milyar dolarlık bir pazara sahipken 2020 yılına geldiğimizde bu büyümenin 200 milyar dolar seviyesine çıkmış olduğunu görüyoruz. Neredeyse iki katı bir büyüme söz konusu. Türkiye’ye baktığımızda ise 2015 yılında 50 milyon dolar olan pazar payı, 2020 yılında 110 milyon dolara ulaşmış durumda. Türkiye’de de 2 katı büyüme gözüküyor ancak Türkiye’nin aldığı pay dünya içerisinde son derece küçük bir paya sahip. Biz de bu fırsatı gördük ve E-öğrenme alanına yatırım yapmaya karar verdik” dedi.

300’e yakın kategoride eğitim hizmeti

Etkinlik, eğitim ve seans hizmetlerinin tümünün bir arada sunulduğu Crowia’da, 300’e yakın kategoride online canlı görüşme yoluyla etkinlik, eğitim ve bire bir seans hizmetleri verdiklerini kaydeden Hacıbebekoğlu, “150’nin üzerinde iş ortağı, bu iş ortaklarına bağlı birbirinden farklı alanlarda 500’e yakın uzman Crowia’da eğitim ve danışmanlık hizmeti veriyor. Bir yıl içerisinde de 5 binden fazla uzmana ve milyonlarca kullanıcının web sitemizde yer alacağını öngörüyoruz. Kurumların kurum içi eğitim ve danışmanlık ihtiyacını toplu olarak karşılayabileceği online bir platform bulunmuyor. Crowia’nın geniş kategoride ve yüksek sayıda uzmanla hizmet vererek bu alanda önemli bir ihtiyacı karşılamasını hedefliyoruz” dedi.