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Başarılı kadınlar ödüllerini alacak

Yeni Arayışlar Girişimi Platformu Derneği’nin kolaylaştırıcı olarak görev aldığı Kadın Girişimcileri Destekleme Zirvesi ve Ödül Töreni’nin beşincisi yapılıyor. Alanında başarılı olan kadınlara ödül verilecek etkinlikte Leyla Alaton'un yöneteceği bir de panel yapılacak.

Başarılı kadınlar ödüllerini alacak

Çok sayıda önemli etkinliğe imza atan Yeni Arayışlar Girişimi Platformu Derneği’nin (YAPDER) kolaylaştırıcı olarak görev aldığı, ZÜCDER, Hepsiburada, Uyumsoft ve Seger tarafından desteklenen, ‘Kadın Girişimcileri Destekleme Zirvesi ve Ödül Töreni’nin beşincisi yapılıyor.

Zirve kapsamında, iş dünyası temsilcileri, sivil toplum liderleri, sanatçılar, akademisyenler ve medya mensuplarının jüri üyesi olarak katkı sağladığı ödül programında, bu yıl da farklı kategorilerde başarılı kadın girişimciler törenle ödüllendirilecek.


Bu yıl “Cumhuriyetin 100. Yılında Dijitalleşen Dünyada Kadının Rolü” konusunun ele alınacağı bir panelle başlayacak olan etkinlik programı hibrit olarak yapılacak ve aşağıdaki gibi olacak.



Ödül Program
TARİH : 5 Ocak Perşembe 2023
SAAT : 14:00 Etkinlik ve Ödül Töreni
YER : Dedeman Gayrettepe

*Online katılım için:*
https://us02web.zoom.us/j/81426160575?pwd=elFxNXRCUURMTHk0cU93clNxVFlqQT09
Toplantı Kimliği: 814 2616 0575
Parola: 021402

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