"Başarısız kooperatifler güvensizlik oluşturuyor"

ANKARA (AA) - MUSTAFA ÇALKAYA - Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği (Tarım Kredi) Genel Müdürü Fahrettin Poyraz, kooperatifçiliğin ne kadar verimli çalıştığının masaya yatırılması gerektiğini belirterek, "Çiftçilerin başarılı kooperatiflere güveni artıyor ama başarısız örneklerin sayısı çoğaldıkça bu sefer güvensizlik oluşuyor." dedi.

Poyraz, 21 Aralık Dünya Kooperatifçilik Günü dolayısıyla AA muhabirine açıklamada bulundu.

Türkiye'de kooperatifçiliğin geçmişinin çok eskilere dayandığını dile getiren Poyraz, buna rağmen yapının istenilen seviyede olmadığını söyledi.

Poyraz, kooperatifçiliğin birlikte hareket etme, dayanışma ve sorunları ortak mücadele ederek çözme amacına yönelik kurulmuş teşkilat yapılanmaları olduğunu ifade ederek, "Ben özellikle tarımla ilgili kooperatifçiliğin önemine inanan ve bunu desteklemeye çalışan bir kişiyim. Genel müdür olduktan sonra gördük ki kooperatif var olan sorunları çözmek için ortak paydada buluşmuş insanların oluşturduğu bir yapıyken, Türkiye'de maalesef bizzat kendileri sorun haline gelmiş." diye konuştu.

Kooperatif yetkililerinin, bu yapıların sorunlu olduğunu bilerek hareket etmelerinin çözümü kolaylaştıracağını vurgulayan Poyraz, "Bizim, kooperatifçiliğin ne kadar verimli çalıştığını masaya yatırmamız lazım. Başarılı örneklerin sayısının artması gerekiyor. Çiftçilerin bu kooperatiflere güveni artıyor ama başarısız örneklerin sayısı çoğaldıkça bu sefer güvensizlik oluşuyor." değerlendirmesinde bulundu.

Poyraz, tarımda kooperatifçiliğin taraflar arasında bağ kuracak en güçlü yapılar olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Kooperatifler tarım alanında da görevlerini yeterince yerine getirmiyorlar. Böyle olunca üretim sektöründe verimlilik anlamında sıkıntılar yaşanıyor. Çiftçilerin ürettiği ürünlerin değerinde satışı da mümkün olmuyor. Şu an tarlayla market fiyatları arasındaki farktan kimse memnun değil. Burada kooperatiflerin çiftçilerin üretim maliyetlerini düşürmek için destek vermesi ve ürünlerin tüketiciye ulaştırılması noktasında sorumluluk üstlenmesi gerekiyor."

Poyraz, Türkiye'de tarımla ilgili birlik ve kooperatiflerin bir araya gelerek hareket etmesi gerektiğini belirterek, üretilen ve tüketilen ürünlerin belirlenmesi ve talebe bağlı üretim modelinin geliştirilmesi gerektiğini bildirdi.