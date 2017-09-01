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Başbakan Yardımcısı Şimşek Gaziantep'te

- Şimşek, AK Parti Gaziantep İl Başkanlığının düzenlediği bayramlaşmaya katıldı - Başbakan Yardımcısı Şimşek: - "(Dolar/TL'nin yılın en düşük seviyesine gerilemesi) Günübirlik bir hareket üzerine yorum yapmıyorum, inşallah Türkiye ekonomisi güçlendikçe Türkiye'ye olan güven, Türk Lirasına olan güven de artar"

Başbakan Yardımcısı Şimşek Gaziantep'te

GAZİANTEP (AA) - Ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, uluslararası piyasalarda dolar/TL'nin yılın en düşük seviyesine gerilemesine ilişkin, "Günübirlik bir hareket üzerine yorum yapmıyorum, inşallah Türkiye ekonomisi güçlendikçe Türkiye'ye olan güven, Türk lirasına olan güven de artar." dedi.

Şimşek, beraberinde Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile partisinin Gaziantep İl Başkanlığında düzenlenen bayramlaşmanın ardından gazetecilerin sorularını cevaplandırdı.

Uluslararası piyasalarda dolar/TL'nin beklentileri karşılayamayan ABD "istihdam" raporunun ardından sert bir şekilde 3,44 seviyelerinden 3,42'nin altına gerileyerek yılın en düşük seviyesini görmesine ilişkin soru üzerine Şimşek, bu durumun sebebinin kısmen Türkiye ekonomisinin tekrar yüksek büyüme patikasına oturmasıyla ilgili olduğunu söyledi.

Türkiye ekonomisinin güçlendiğini ve geçen seneki sıkıntıları tamamen geride bıraktığını ifade eden Şimşek, şöyle konuştu:

"İnşallah bu ivmeyi reformlarla destekleyip, kalıcı hale getirme çabası içerisindeyiz bu birinci. İkincisi de daha önce Amerikan Merkez Bankasının (Fed) sıkılaştırma ihtimali, yani daha sıklıkla faiz artırma ihtimali yüksek bir şekilde fiyatlanırken 'yakın dönemde 2018'in Eylül'üne kadar da faizler artmayabilir' beklentisi hakim oldu, kısmen de onu yansıtıyor. Dolayısıyla bu durumda risk iştahı güçlü, küresel büyüme iyi Türkiye'nin büyümesi son derece güçlü. Türkiyede siyasi istikrar var, reform irademiz var. Dediğim gibi ben günübirlik bir hareket üzerine yorum yapmıyorum, inşallah Türkiye ekonomisi güçlendikçe Türkiye'ye olan güven, Türk lirasına olan güven de artar."

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AK Parti Gaziantep BayramlaşmaBaşbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek
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