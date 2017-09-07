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Başbakan Yardımcısı Şimşek, TÜSİAD'ı ziyaret etti

-Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, bugün TÜSİAD’ı ziyaret ederek TÜSİAD üyeleri ile bir araya geldi

Başbakan Yardımcısı Şimşek, TÜSİAD'ı ziyaret etti

İSTANBUL (AA) - Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, bugün TÜSİAD’ı ziyaret ederek, TÜSİAD üyeleri ile biraraya geldi.

TÜSİAD açıklamasına göre, TÜSİAD Genel Merkezinde basına kapalı olarak gerçekleşen ziyaret kapsamında Şimşek ile Türkiye ve dünyadaki ekonomik görünüm, yatırım ortamı ve AB ile ilişkiler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Toplantı kapsamında, TÜSİAD Ekonomi Politikaları Yuvarlak Masası Lideri Serra Akçaoğlu TÜSİAD’ın ekonomi politikaları alanındaki çalışmaları hakkında bilgi verdi. TÜSİAD Başekonomisti Zümrüt İmamoğlu ise ekonomi ve yatırım ortamı konusundaki TÜSİAD görüşlerini katılımcılara aktardı. Şimşek, Türkiye ve dünyadaki ekonomik görünüm, yatırım ortamı ve AB ile ilişkiler hakkında bilgi vererek, katılımcıların sorularını cevaplandırdı.

TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik de ziyaret kapsamında bir açılış konuşması gerçekleştirdi.




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Anahtar Kelimeler:
Mehmet şimşekTÜSİAD
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