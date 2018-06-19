Başbakan Yıldırım İzmir'de esnafla buluştu

İZMİR (AA) - Başbakan Binali Yıldırım, "Tarımda kullanılan mazotun yarısını biz karşılıyoruz. Şu ana kadar 2017'ye ait 3 milyar lira mazot desteği yaptık." dedi.

AK Parti İzmir İl Başkanlığı tarafından bir otelde düzenlenen esnaf buluşmasında konuşan Yıldırım, 16 yıldır esnafa çok önem verdiklerini, esnafı ve sanatkarı güçlü, ticareti canlı olan şehirlerin geliştiğini söyledi.

Yıldırım, 24 Haziran seçimlerinde Türkiye'yi gelecek 5 yılda yönetecek cumhurbaşkanı ile halkı temsil edecek milletvekillerinin seçileceğine işaret ederek, şöyle konuştu:

"Geçmiş dönemde parlamenter sistemde var olan ve zaman zaman da büyük sorunlara sebep olan vesayet uygulamaları, darbe girişimleri, çeşitli engellemeler, siyasi zaaflar, bunların hepsi bir anlamda tarihe karışıyor. Çünkü seçeceğiniz, ülkeyi yönetecek cumhurbaşkanı sandıkta güvenoyu alıyor. Güvenoyunu siz veriyorsunuz, seçmen veriyor. 'Ankara'ya gönderelim vekilleri orada hükümet kursunlar' mevzusu ortadan kalkıyor. 24 Haziran seçiminin ilk onayı 16 Nisan'da yapıldı.16 Nisan'da iki fikir kampanya yaptı. Birisi hayır grubu, birisi evet grubu. Hayır grubu, 'biz iyiyiz böyle darbeler devam etsin, vesayetler devam etsin, Türkiye zayıf siyaseti hükümetlerle zaman zaman tökezlesin, kalkınması, büyümesi geciksin, biz durumumuzdan memnunuz' dedi. Bunun yanında o seçim 'artık vesayetler bitsin, Türkiye zaman kaybetmesin, 2023 hedeflerimize 2053 vizyonumuza daha kararlı bir yürüyüş içinde olalım diyenler arasında geçti."

Yıldırım, 16 Nisan'daki referandumda "evet"in yaklaşık 1 milyon 400 bin oy daha fazla çıktığını anımsattı.

Yaklaşık 40-50 gündür herkesin meydanlarda olduğunu anlatan Yıldırım, "Herkesten bir şey alıyorsunuz, kıyaslama yapıyorsunuz, kararınızı vereceksiniz. Vereceğiniz karar mutlaka ülkemiz için en doğru karar olacak. Bundan hiçbir şüphem, tereddüdüm yok. Bugüne kadar milletimizin terazisi milim şaşmadı, siyasetçiler yanlış yapabilir ama millet yanlış yapmaz. O yanlışı da düzeltir. Nerede düzeltiyor, sandıkta. Millet 'var'a 'yok'a konuşmaz. Günü geldiğinde bir konuşur, pir konuşur, kararını verir, ona göre ülke gideceği yönü, yolu belirlemiş olur." diye konuştu.

Yıldırım, esnaf için çok şey yaptıklarını, yapılması gereken konuları da takip ettiklerini dile getirdi.

İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Zekeriya Mutlu'nun taleplerini not aldığını vurgulayan Yıldırım, şunları kaydetti:

"(Taleplerin tamamını yapacağız) desem yanlış olur, bir kısmı makul, yapılabilir, hakikaten düzeltilmesi gereken, bürokrasinin dar yorumlarından kaynaklanan akla da izana da çok uymayan hususlar var. Bağkur borçlanmasında daha sonra işe devam ettiğinde prim gününe ilaveler getirmiş, önceki bir hakta beş binde ısrar etmenin anlamı yok, ne kadar açığı varsa o kadar versin. Makul olan budur, doğru olan budur, bu düzeltilebilir. Perakende Kanunu ile ilgili uygulamada bazı sorunlar var, bunu tekrar ele almak gerekiyor."

Nakliyecilerin ÖTV beklentisine ilişkin görüşünü dile getiren Yıldırım, petrol kaynaklı yakıtlardan yavaş yavaş elektriğe, başka kaynaklara, doğalgaza geçmeye çalıştıklarını, çeşitlendirme yaptıkça iyileştirme yapabileceklerini kaydetti.

ÖTV'nin orta ve uzun vadede ele alınması gereken bir konu olduğunu belirten Yıldırım, "Tarımda kullanılan mazotun yarısını biz karşılıyoruz. Şu ana kadar 2017'ye ait 3 milyar lira mazot desteği yaptık. 5,5 liraysa yarısı kadar maliyet gelmiş oluyor, yarısını biz karşılıyoruz. Bu uygulama devam edecek." dedi.

"Engelli rampası" konusunun önemli olduğunu ifade eden Yıldırım, "Engellileri yok sayamayız, onların hayatlarını kolaylaştıracak tedbirleri almamız lazım ama bu esnaf üzerinde baskı yapıyorsa, bunun da çaresine bakmamız gerekiyor. Yani bunu terk etmek çözüm olmaz." dedi.

Yıldırım, stopaj konusunda bir haksızlık olduğunu, yeni dönemde ele alacaklarını aktararak, "e-haciz" konusunu da düzeltebileceklerini söyledi.

(Sürecek)



