"Başbakanlık Türkiye Yatırım Ajansı ve İstanbul Konsoloslar Birliği" toplantısı

İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Başdanışmanı Doç. Dr. Hatice Karahan, "(Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'in ABD'deki dava ile ilgili sözleri) Bankalarımızın uluslararası standartlara aykırı hareket etmediğini biliyoruz. Hukuki süreç işlediği sürece, bunun ortaya çıkacağını düşünüyorum." dedi.

Başbakanlık Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı (TYDTA) ve İstanbul Konsoloslar Birliği (Istanbul Consular Corps-ICC) tarafından ticari ve ekonomik iş birliklerinin artırılmasına yönelik faaliyetlerin görüşülmesi için düzenlenen toplantı Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Başdanışmanı Doç. Dr. Hatice Karahan, TYDTA Başkanı Arda Ermut ve İstanbul Konsoloslar Birliği Başkanı ve Macaristan'ın İstanbul Başkonsolosu Balazs Hendrich'in katılımıyla gerçekleştirildi.

Karahan toplantıdaki konuşmasında Türkiye'de ve dünyadaki ekonomik verilere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) piyasaları ve enflasyonu yakından izlediğini anımsatan Karahan, gerekli gördüğünde adımlar atmaya her zaman hazır olduğunu söyledi.

Karahan, TCMB'nin de hep vurguladığı gibi enflasyon beklentilerinin bozulmamasının kritik bir husus olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"2017'de ihracatın katkısıyla daha dengeli bir büyüme var, daha sağlıklı bir tablo için yatırımlara da odaklanmak gerekiyor. Kredi Garanti Fonu'nun ekonomik büyümeye belirgin katkısı oldu ancak kredi büyümesinde son dönemde normalleşme var ve bu ısınmaya yönelik riskleri azaltmak açısından önemli.

Türkiye'de işsizliği düşürmek için daha çok istihdam yaratacak yatırımlar gerekli. Ekonomik kırılganlıkları ortadan kaldırmak, sürdürülebilir bir büyüme resmi görebilmek için şart."









- "Cari açıkta ancak yapısal problemleri gidererek daha sağlıklı bir resme kavuşabiliriz"









Türkiye'nin AB'ye tam üyelik niyetinin devam ettiğine işaret eden Karahan, Gümrük Birliğinin genişletilmesi konusunun, iki taraf için de bir kazan-kazan fırsatı sunduğunu anlattı.

Konuşmasında Türkiye'nin cari açık sorununa değinen Karahan, "Cari açıkta ancak yapısal problemleri gidererek daha sağlıklı bir resme kavuşabiliriz. Cari açığın büyük bölümü enerji bağımlılığından ileri geliyor ve bu yüzden de alternatif enerji üretimine dair çalışmaların hızlanması önemli." ifadelerini kullandı.

Karahan, Türkiye'nin uluslararası ilişkilerinde, ekonomik bağların yanı sıra, her zaman iş birliği ve ittifaka önem verdiğini dile getirdi.

Karşı karşıya kaldığı tehditlere karşı ittifak anlayışı çerçevesinde Türkiye'nin iş birliği beklemesinin en doğal hakkı olduğuna vurgu yapan Karahan, "Türkiye, yaşadığı zorlu coğrafyada bir yandan kendi güvenliğini sağlamaya çalışırken, diğer yandan bölgenin istikrarını da önemseyen bir perspektif sunuyor. Türkiye’nin bölgedeki rolü, aynı zamanda insani bir bakış açısı ve misyon içeriyor. Üstlendiğimiz bu insani sorumluluk, bölgenin ötesinde de yaşanan tüm dramlara el uzatıyor." değerlendirmesinde bulundu.





- "Bankacılık sektörümüz sağlam"





Toplantı sonunda Karahan gazetecilerin sorularını yanıtladı. Başbakan Yardımcısı Şimşek'in ABD'deki dava ile ilgili, "Başbakanımız da net olarak ifade etti; biz bankacılık sektörümüzün arkasındayız. Ne gerekiyorsa, her türlü desteği vereceğiz." sözlerinin sorulması üzerine Karahan, şu yanıtı verdi:

"Bankalarımızın uluslararası standartlara aykırı hareket etmediğini biliyoruz. Hukuki süreç işlediği sürece, bunun ortaya çıkacağını düşünüyorum. Bankacılık sektörümüz sağlam ve uluslararası standartlara aykırı bir işlem yok ancak oluşabilecek risk algısı konusunda hükümetimiz izlemededir ve gereken desteği verecektir."

Açıklamaların ardından toplantı basına kapalı olarak devam etti.



