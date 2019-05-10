Başevirgen: Sofralar bakliyat yüzü görmüyor

Bekir Başevirgen, kendi kendine yetinebilmesi ile övünen Türkiye'nin, tarım ve hayvancılıkta son yıllarda giderek artan bir şekilde dışa bağımlı hale geldiğini, iyi bir üreticisi olduğu kuru bakliyatı dahi artık yoğunluklu olarak ithal ettiğini belirtti.



"Ekim alanları daraldı, fiyatlar artmaya devam edecek"



2002-2017 yılları arası nüfusun yaklaşık 14 milyon kişi artarken, bakliyat üretimindeki artışın nüfus artışına paralel olmadığını, hatta aksine kuru fasulye hariç diğer bakliyat çeşitlerinin üretiminde azalmalar olduğunu söyleyen Başevirgen, "Ekim alanları yıllar içinde daraldı. Kırmızı mercimek, yeşil mercimek, nohut ve kuru fasulyenin ekim alanlarının daraldığını görüyoruz. Tüm tarım ürünlerinde ekim alanlarının daralması, üretimin azalması nüfus artışı birlikte değerlendirildiğinde ithalatın ve fiyat artışlarının devam edeceğini söylemek zor değil" ifadelerini kullandı.



"600 bin çiftçi tarımdan vazgeçti"



2002 yılında 26,6 milyon hektar olan tarım arazilerinin, günümüzde 23,4 milyon hektara düştüğünü ve ürettiğinden kazanamayan, emeğinin karşılığını alamayan çiftçinin tarımda 3,2 milyon hektar araziyi ekmekten vazgeçtiğini ve çiftçi kayıt sistemine (ÇKS) kayıtlı çiftçi sayısının 2002-2017 döneminde 2,7 milyondan 2,1 milyona gerilediğini, yani en az 600 bin çiftçinin tarımdan vazgeçtiğini dile getiren CHP'li milletvekili, "Doların artışı çiftçiyi doğrudan etkilerken, çiftçimiz maliyet artışlarını fiyatlarını istediği oranda yansıtamadı. Tarım ürünlerinin çiftçinin elinden çıkış fiyatları 3 kat artarken; çiftçinin satın aldığı tarım girdilerinin fiyatları 5 kat arttı" dedi.



Kuru fasulye pilav artık zengin sofralarının baştacı!



"Sofralarımızın vazgeçilmezi olan kuru fasulye ve pilavı, mercimek çorbasını vatandaş artık tenceresinde kaynatamıyor. Sofralar artık bakliyat yüzü görmüyor. Üretim iç piyasaya yetmiyor, fiyatlar her gün artmıyor, ithalat çözüm olarak görülüyor" sözlerini ifade eden Başevirgen, devletin her türlü tarımsal ürün için çiftçileri desteklemesi, üretim maliyet artışlarına karşı koruyucu önlemler alması ve çiftçiyi daha çok üretmeye teşvik etmesi gerektiğinin altını çizdi.