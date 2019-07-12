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BASF, ayçiçeği tohumu pazarına giriyor

BASF, Avrupa’nın lider ayçiçeği tohumu şirketi ile dağıtım sözleşmesi imzalıyor.

BASF, ayçiçeği tohumu pazarına giriyor
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Ayçiçeği, özellikle Avrupa olmak üzere önemli ve hızla büyüyen sektörlerden biridir. Dünyanın en büyük ayçiçeği pazarı 1,3 milyar Euro değerindedir. Ayçiçeği pazarına girmek ve ayçiçeğine yönelik mevcut portföyünü tamamlamak üzere BASF, Euralis Semences ile bir dağıtım anlaşması imzaladı. Yenilikçi hibrit ayçiçeği çeşitlerini değerlendirmek ve bunların düzenli bir şekilde pazara sürülmesini sağlamak; bununla birlikte Avrupa bölgesindeki ayçiçeği yetiştiricilerine daha kapsamlı bir ticari çözüm portföyü sunmak amaçlanıyor. Hibrit ürünler, son teknoloji genetik ve bitki korumayı bir araya getiren BASF Clearfield® Plus teknolojisini içeriyor. Ayçiçeği hibrit tohumlarının pazara ilk olarak 2020’de sürülmesi planlanıyor.

BASF Tarım Çözümleri Bölümü Avrupa, Orta Doğu, Afrika ve BDT Kıdemli Başkan Yardımcısı Livio Tedeschi, “Ayçiçeği, Avrupa için önemli bir mahsul. Sağlık için çok yararlı olduğundan, modern beslenme alışkanlıklarında önemli bir rol oynuyor. Ayçiçeği ayrıca nöbetleşe ekim için son derece önemli. Bu ortaklık sayesinde, müşterilerimiz için daha da güçlü bir ortak olmak adına, tohum ve tohum teknolojileri alanına daha fazla yatırım yapıyoruz,” diyor.

BASF’nin iş ortağı Euralis Semences, dünyanın en iyi ayçiçeği araştırma programlarından birine katılan önde gelen bir tohum şirketidir. Euralis, BASF ile imzaladığı dağıtım anlaşmasının yanında, Euralis markası altında kendi portföyünü dağıtmaya devam edecek.

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BasfAyçiçeği Tohumu Pazarı
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