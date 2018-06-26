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BASF'ın Solvay'ın naylon birimini satın alma teklifine inceleme

- AB Komisyonu, BASF'ın Solvay'ın naylon alanındaki işlerini satın alma teklifine yönelik inceleme başlatıldığını bildirdi

BASF'ın Solvay'ın naylon birimini satın alma teklifine inceleme

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Alman kimya şirketi BASF'ın Solvay'ın naylon sektöründeki faaliyetlerini satın alma teklifine yönelik inceleme başlattı.

AB Komisyonu, BASF'ın Solvay'ın naylon alanındaki birimine yönelik teklif ettiği satın alma işlemi hakkında derinlemesine inceleme başlatıldığını açıkladı.

Açıklamada, söz konusu birleşmenin naylon ürün zincirindeki seçenekleri ve rekabeti azaltacağı kaygılarına neden olduğu belirtildi.

BASF, eylül ayında Solvay'ın naylon birimini 1,6 milyar avroya satın almayı teklif etmişti.

Alman kimya şirketi BASF'in portföyünde boya, petrol, gaz, tarımsal ürünler, gıda ve plastik gibi alanlar yer alıyor.

Brüksel merkezli Belçika kimya şirketi Solvay ise 61 ülkede faaliyet gösteriyor. Firmanın kimya ürünleri havacılık, otomobil, batarya, tıbbı cihaz, petrol ve doğalgaz çıkarma alanlarına kullanılıyor.

Avrupa'da faaliyet gösteren büyük ölçekli şirket birleşmeleri veya satın almalarını denetlemek AB Komisyonu'nun yetkileri arasında yer alıyor.

AB Komisyonu, bu incelemelerde ve soruşturmalarda rekabete aykırı bir durum olup olmadığını değerlendiriyor. Rekabete zarar verecek durumların tespit edilmesi halinde AB Komisyonu birleşmeleri ve satın almaları engelleyebiliyor.


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