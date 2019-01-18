Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar moda Trabzon ekonomi Bursa food istanbul
Davos Zirvesi başlıyor
Davos Zirvesi başlıyor
EMSAD'tan yerli atağı
EMSAD'tan yerli atağı
En iyi ödülü aldı
En iyi ödülü aldı
Fındıkı zirve yaptı
Fındıkı zirve yaptı
Ayder kar şenliği başlıyor..
Kar şenliğine celun

BASF'ın Solvay'ın naylon birimini satın almasına AB onayı

- AB Komisyonu, BASF'ın Solvay'ın naylon alanındaki işlerini satın almasını koşullu olarak onayladı

BASF'ın Solvay'ın naylon birimini satın almasına AB onayı
banner17

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Alman kimya şirketi BASF'ın Solvay'ın naylon sektöründeki faaliyetlerini satın almasına koşullu onay verdi.

AB Komisyonu'ndan yapılan açıklamada, BASF'ın Solvay'ın naylon alanındaki birimini satın alma işleminin sektörde rekabeti olumsuz etkilemeyeceği ve bu nedenle söz konusu işlemin onaylanmasına karar verildiği belirtildi.

Açıklamada, rekabete engel olmamak için şirketlerin AB Komisyonu'na Solvay'ın Fransa, Polonya ve İspanya'daki tesislerini tek bir alıcıya devretmeyi, Fransa'da apidik asit üreten bir ortak girişim kurmayı ve elden çıkartılan işletmelere uzun vadeli sözleşmelerle kimyasal bileşen adiponitrile sağlamaya devam etmeyi içeren çeşitli taahhütler verdiği kaydedildi.

BASF, 2018'de Solvay'ın naylon birimini 1,6 milyar avroya satın almayı teklif etmişti.

Alman kimya şirketi BASF'in portföyünde boya, petrol, gaz, tarımsal ürünler, gıda ve plastik gibi alanlar yer alıyor.

Brüksel merkezli Belçika kimya şirketi Solvay ise 61 ülkede faaliyet gösteriyor. Firmanın kimya ürünleri havacılık, otomobil, batarya, tıbbı cihaz, petrol ve doğalgaz çıkarma alanlarına kullanılıyor.

Avrupa'da faaliyet gösteren büyük ölçekli şirket birleşmeleri veya satın almalarını denetlemek AB Komisyonu'nun yetkileri arasında yer alıyor.

AB Komisyonu, bu incelemelerde ve soruşturmalarda rekabete aykırı bir durum olup olmadığını değerlendiriyor. Rekabete zarar verecek durumların tespit edilmesi halinde AB Komisyonu birleşmeleri ve satın almaları engelleyebiliyor.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
ABBasfBrükselKimyaRekabetSolvay
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

banner1