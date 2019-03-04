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BASİFED'de isim değişikliği

- Federasyonun adındaki "iş adamları" ibaresi "iş insanları" olarak değiştirildi

BASİFED'de isim değişikliği
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İZMİR (AA) - Batı Anadolu Sanayici ve İş Adamları Dernekleri Federasyonu (BASİFED), adındaki "iş adamları" ibaresini kadın erkek eşitliği ilkesi gereği "iş insanları" olarak değiştirdi.

BASİFED'den yapılan yazılı açıklamaya göre, federasyonun Olağanüstü Mali Genel Kurulu, Ege Genç İş Adamları Derneği Konferans Salonunda yapıldı.

Tüzük değişikliğine gidilen kurulda, oy birliğiyle federasyonun kısaltması yine BASİFED olarak kalırken, açılımı ise Batı Anadolu Sanayici ve İş İnsanları Dernekleri Federasyonu oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen BASİFED Yönetim Kurulu Başkanı Seda Kaya Ösen, Türkiye'de kadının birçok alanda varoluş mücadelesi verdiğini, oy birliğiyle alınan bu karardan dolayı mutlu olduğunu belirtti.

Kadınların iş dünyasında aktif olarak çalıştıkları derneklerde "iş adamları" olarak kabul görmelerinin doğru olmadığını vurgulayan Ösen, "BASİFED olarak biz de ismimizi olması gerektiği hale getirdik ve 'iş adamları' tabirini 'iş insanları' olarak değiştirdik." ifadelerini kullandı.


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BASİFEDIsim DeğişikliğiTüzük
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