“Basiretli tüccarın bankası olacağız!" Türkiye’de 26 yıldır faaliyet gösteren eski adıyla ABank, 2016 yılı sonunda Katar, Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgesindeki en köklü ve yenilikçi finans kurumlarından biri olan The Commercial Bank’ın yüzde 100 iştiraki haline geldi. İki kurum arasındaki etkileşimin üst seviyeye çıkması ile bankanın gelecek stratejileri yeniden şekillendi. Bu süreçte kurumsal kimliği de yenilenen banka, artık Alternatif Bank olarak yoluna devam edecek.

3 yıllık ortaklığın ardından 2016 yılı sonunda Katar’ın ilk özel bankası Commercial Bank’ın yüzde 100 iştiraki haline gelen eski adıyla ABank, resmi ticari unvanı olan Alternatif Bankismiyle faaliyetlerini sürdürecek. 2017 sonunda üst yönetimine dâhil ettiği tecrübeli isimlerin de katkısıyla güçlü bir dönüşüm projesi başlatan Alternatif Bank; bu süreçte iki kurum arasındaki etkileşimin en üst seviyeye çıkmasını sembolize etmek üzere kurumsal kimliğini ve logosunu da yeniledi. Bankadaki kurumsal dönüşüm, 6 Mart 2018 sabahı, ülke çapındaki tüm şubelerde aynı anda devreye sokuldu.



Commercial Bank Grup CEO’su ve Alternatif Bank Yönetim Kurulu Başkan Vekili Joseph Abraham’ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen basın toplantısında, Alternatif Bank Genel Müdürü Kaan Gür, dönüşümün esaslarını ve bankanın gelecek hedeflerini paylaştı.



Commercial Bank’ın küresel sinerjisi ile tam entegreyiz…

Alternatif Bank Genel Müdürü Kaan Gür, yeni isim ve kurumsal yüzün, fiziki bir değişimden çok daha fazlası olduğunu vurgulayarak; Commercial Bank’ın küresel vizyonu ve hedefleriyle tam bir entegrasyon sağlandığını belirtti. Bu sayede Türkiye’de ve dünyada daha büyük hedefler için yola çıktıklarını ekleyen Gür, “Bugünden itibaren markamız Alternatif Bank olacak.” dedi. Kaan Gür sözlerine şöyle devam etti: “Bu dönüşüm projesi kapsamında stratejimizin temel unsurlarını İnsana Yatırım, Kusursuz Hizmet ile Müşteri Memnuniyeti, Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum, Sermayenin Etkin Yönetimi ve Yaratıcı Yenilikçilik olarak belirledik.”



Basiretli ticaretin bankacılığı…

Bu gelişmenin, aslında bir bankacılık anlayışı değişimine işaret ettiğini vurgulayan Gür, “Gücümüzü hissedarımız Commercial Bank’ın basiretli iş yapma kültürü, sermaye yapısı ve tecrübesinin yanı sıra, uluslararası saygınlığı ve uzak görüşlülüğünden alıyoruz. Uzmanlaşmış kadrolarımıza güveniyoruz. Yeni dönemde büyüme hayalleri olan, daha iyi bir geleceğe inanan, istihdam ve üretime katkıda bulunan her sektör ve ölçekten işletmeyle çalışmayı hedefliyoruz. Müşterilerimize; onları duyan, dinleyen, iyi anlayan ve ihtiyaçlarına uygun çözümleri en kısa sürede üretmeyi görev bilen bir bankacılık anlayışı ile hizmet edeceğiz. Her bir müşterimizin iş ya da ticaret yolculuğunda birlikte büyümeye odaklanarak, basiretli ticaretin bankacılığını yapacağız.” dedi.



5 yıllık hedefler belirlendi…

Bankacılığın ruhunun, iş yapış tarzının artık çok farklı; çok daha çağdaş, teknoloji odaklı ve enerjik olduğunun altını çizen Kaan Gür, sözlerini şöyle tamamladı: “Önümüzdeki 5 yılın sonunda ulaşmak istediğimiz hedefleri şimdiden belirledik. Gelecek dönemde Alternatif Bank olarak reel sektöre ve üretime daha fazla danışmanlık vererek; bilgi, yetkinlik ve sermaye aktarmayı amaçlıyoruz. “Kusursuz hizmet” anlayışımız ile bankacılık alanındaki uzmanlıklarımızı, 53 “danışman” şubemiz, 1.000’e yakın yetkin çalışanımız ve çevikleştirdiğimiz teknolojik altyapımız aracılığıyla sunacağız.”



“Türkiye’deki yatırımımıza güveniyoruz.”

Toplantının açılışında konuşan Commercial Bank Grup CEO’su ve Alternatif Bank Yönetim Kurulu Başkan Vekili Joseph Abraham; “Dostumuz olarak gördüğümüz Türkiye’ye yaptığımız yatırımların gelecek dönemde daha da büyüyeceğine ve her iki ülkenin ekonomisine değer katacağına eminiz. Alternatif Bank’a yaptığımız yaklaşık 1 milyar USD’lik yatırım, Katar özel sektörü tarafından şu ana kadar Türkiye’de yapılan en yüksek tutardaki yatırımdır. Alternatif Bank, Commercial Bank’ın tam desteğine sahip. Geride bıraktığımız yıl, aramızdaki işbirliği ve entegrasyonun artması anlamında büyük bir gelişim gösterdik. Amacımız iş yapış şekillerimizi birbirine daha yakın hale getirerek, uluslararası bilgi birikimimizi Alternatif Bank’a aktarmak ve bu sayede Alternatif Bank’ı, güçlü kurumsal yönetim ilkeleri tarafından desteklenen yeni ve sürdürülebilir bir büyüme yolculuğuna taşımak olacak.” dedi.



Abraham: "Türkiye Commercial Bank’ın uluslararası hedeflerinin merkezinde."

Bankanın Commercial Bank için stratejik önemine de değinen Abraham; “Katar ve Türkiye stratejik ortak olan ülkeler. Körfez Arap Birliği ülkelerinin uyguladığı abluka, bu iki dost ülkeyi birbirine iyice yakınlaştırarak, diplomatik, kültürel ve ekonomik ilişkilerin artarak güçlenmesini sağladı. İlişkilerdeki bu güçlenmeye ek olarak, Türkiye’nin Doğu ve Batı arasında köprü vazifesi gören konumu ve Türkiye ekonomisinin güçlü büyüme potansiyeli sayesinde Alternatif Bank’ın heyecan verici bir geleceği olacağına inanıyoruz” diyerek sözlerini tamamladı.



Yeni reklam filmi ilk defa gösterildi…

Toplantıda marka yüzü değişimi ile birlikte hazırlanan yeni reklam filmi de paylaşıldı. Filmde, bir iş sahibinin, küçük bir işletmeyi kurumsal bir şirkete dönüştürme yolculuğunda Alternatif Bank’ın desteği vurgulanıyor. Kaan Gür yeni reklam filmi hakkında şu değerlendirmede bulundu: “Reklam filminde Aşık Veysel’in Uzun İnce Bir Yoldayım türküsünü seçmemizin bir anlamı var. Biz yerel değerlere bağlı ve saygılı kalarak, global standartta hizmet veren bir oyuncu olmayı kendimize hedef koyduk. Bunun yanı sıra işimizin uzun soluklu olduğunu ve müşterimize her aşamada katma değer sağlayan bir rol üstlendiğimizi göstermek istedik. Bizler müşterilerimizin ticari yolculuklarına eşlik ediyoruz. O nedenle “Birlikte, hep ileri’ diyoruz.”