"Başka ülkemiz yok, yatırım yapmaya devam"

VAN (AA) - YUSUF SOYALP - Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) Yönetim Kurulu Başkanı Tarkan Kadooğlu, "Başka ülkemiz yok ve yatırım yapmaya devam edilmesi gerekir." dedi.

Kadooğlu, AA muhabirine, dünyada yaşanan değişimlerden Türkiye'nin de nasibini aldığını söyledi.

Ülkenin geleceği açısından birlik ve beraberliğin önemli olduğunu anlatan Kadooğlu, şöyle dedi:

"Ülkemiz dostun düşman, düşmanın dost olduğu bir dönem içerisinde. Son noktaya kadar kimin dost kimin düşman olduğu bilinmeyen bir coğrafyada yaşıyoruz. Onun için ülkemizde yaşayan 80 milyon vatandaşın birlik ve bütünlük içerisinde bu ülkenin geleceğine yönelik beka sorununa karşı dimdik durması gerekiyor. Reel sektörün de yatırım yapmaktan korkmadan hareket etmesini istiyoruz. Çünkü başka ülkemiz yok ve yatırım yapmaya devam edilmesi gerekir. Ülkemizin geleceğine, iş dünyasının yapacağı yatırım ve istihdamla destek vermesi gerekiyor."

Kadooğlu, iş dünyasının çeşitli sorunları olduğunu ama ülkenin geleceği için el birliğiyle mücadele edilmesi gerektiğini kaydetti.

Türkiye'nin büyük bir ülke olduğunu ve sorumlulukları bulunduğunu dile getiren Kadooğlu, "Avrupa Birliği (AB) ile ilişkilerin iyi bir yere getirilmesi gerekir ama AB'ye illa gireceğiz diye bir kaide yok. Bizim sadece AB kalite standartlarını ülkemize getirmemiz gerekir. Çünkü bu dünyanın evrensel standartlarıdır. Bu standartlar ülkemize geldiğinde daha hızlı bir şekilde büyüyecek ve yükseleceğiz." diye konuştu.

TÜRKONFED'in ülkedeki gelir düzensizliğini dengelemek içinde çalışma yürüttüğünü anlatan Kadooğlu, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin çeşitli bölgeleri arasındaki gelişmişlik farkları büyük olduğu için TÜRKONFED ve TÜSİAD iş birliğiyle Bölgelerarası Ortak Girişim Projesi'ni hayata geçirdik. Projeyle bölgeler arası farkların azaltılması için batıdaki iş dünyasındaki insanları doğudaki iş dünyasındaki insanlarla bir araya getirip uygun yatırım ortamının oluşmasını sağlıyoruz. Bunun güzel meyvelerinden birini de Cizre Divan Oteli açılışıyla gerçekleştirdik ve projemizin ilk meyvesini aldık. Bunun gibi çeşitli projeleri hayata geçirip bölge gelişmişlik farklarını azaltmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz."

- "Bu bölgeye yatırım yapılmasını istiyoruz"

"Bölgemiz eskisi gibi değil daha huzurlu ve güvenli bir bölge haline geldi. İş dünyasındaki insanların da bunu göz önüne alarak bu bölgeye yatırım yapmalarını istiyoruz." diyen Kadooğlu, şöyle devam etti:

"Doğu ve Güneydoğu bölgelerimizin daha çok yatırım çekebilmesi için önce can ve mal güvenliği gerekiyor. Bölgenin şiddetten ve terörden arındırılması gerekiyor. Şu an bölgemiz eskisi gibi değil daha huzurlu ve güvenli bir bölge haline geldi. İş dünyasındaki insanların da bunu göz önüne alarak bu bölgeye yatırım yapmalarını istiyoruz. Şiddet olaylarının azalması ve bitmeye doğru gitmesi bölgeye yatırımcının ve turizmcinin geleceğinin göstergesidir. Özellikle Van bunun çok güzel örnekleri arasında. Turizm açısından Van'a baktığımızda kenti, huzur ve güvenliği yakaladıktan sonra bir yıl içerisinde 500 bin İranlı turist ziyaret etti, kent ekonomisine önemli katkılar sundu."