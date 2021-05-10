Başkan seçildi

TÜRKÇİMENTO Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Yücelik, Yapı Ürünleri Üreticileri Federasyonu (YÜF) Başkanlığı’na seçildi. Yeni Başkan Yücelik, “Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de pandemi süreci reel sektörü ciddi şekilde etkiledi. Bu zorlu koşullar altında ülke ekonomimize katkı sunmak için gayret göstermeye devam edeceğiz” dedi

Agrega, Katkı, Kireç, Çimento, Hazır Beton, ve Prefabrik sektöründeki üreticileri bir üst çatı olarak bir araya getiren YÜF’ün yeni Başkanı Fatih Yücelik; geçtiğimiz günlerde de oybirliğiyle TOBB Türkiye Çimento ve Çimento Ürünleri Meclis Başkanlığı görevine getirilmişti.

YÜF’ün yeni Başkanı Fatih Yücelik, tüm Dünya’yı etkisi altına alan pandeminin sektörel etkileri ile ilgili şu değerlendirmeyi yaptı:

“Toplamda 6 üye birliğimize kayıtlı 249 firmamız ile geçtiğimiz yıl 5,9 milyar dolarlık bir ciroya ve 75.450 kişilik doğrudan istihdama imza attık. Önümüzdeki dönemde dövize endeksli maliyetlerimizin artışına ve küresel çaptaki tedarik zincirindeki bozulmalara rağmen, sektörümüzün sürdürülebilir büyümesine ve ülke ekonomisine katkı sağlamak için çaba harcamaya devam edeceğiz.”

Yapı Ürünleri Üreticileri Hakkında:

AGÜB (Agrega Üreticileri Birliği), KİSAD (Kireç Sanayicileri Derneği), TÇMB (Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği), THBB (Türkiye Hazır Beton Birliği) ve TPB (Türkiye Prefabrik Birliği) tarafından, yapı ürünleri sektörünün rekabet gücünün artırılarak uluslararası ekonomik sistemde etkinliğinin artırılması hedefiyle 22 Şubat 2005 tarihinde YÜF (Yapı Ürünleri Üreticileri Federasyonu) kuruldu. KÜB (Beton ve Harç Kimyasal Katkı Maddeleri Üreticileri Birliği) 03.11.2006 tarihinde federasyon üyesi oldu. Türk yapı ürünleri sektörünün rekabet gücünün artırılarak uluslararası ekonomik sistemde daha etkin hale getirilmesi hedefiyle kurulan 6 üye birlik ile faaliyet gösteren ve ülke çapında 2019 yılında doğrudan 89 bin kişiye dolaylı olarak ise toplam 359.000 kişiye istihdam sağlamaktadır.

Federasyonun amacı, çimento, beton ve kirece dayalı yapı malzemeleri üreten kuruluşlara ve mensuplarına mesleki sosyal, teknik ve ekonomik yönlerden rehberlik etmek, yapı malzemeleri ve ticaretinin mesleki ahlak ve kamu yararına uygun, ahenkli ve verimli tarzda çalışmasını sağlamak ve Uluslararası Entegrasyon hedefi doğrultusunda Türk Sanayi ve Hizmet Kesimi’nin rekabet gücünün artırılarak, uluslararası ekonomik sistemde belirgin ve kalıcı bir yer edinmesi için çalışmaktır.