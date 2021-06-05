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Başkan sizi Adana’ya davet ediyor

Türkiye Ekonomiyi Konuşuyor online toplantılarının 6 Haziran Pazar günü saat 16.00'da yapılacak bölümünün konuğu Adana Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Atilla Menevşe olacak. Toplantıda Adana ekonomisi konuşulacak.

Başkan sizi Adana’ya davet ediyor
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Ekonomi Gazetecileri Derneği’nin Türkiye Ekonomiyi Konuşuyor etkinliği bu hafta Adana’ya gidiyor. Türkiye’nin en önemli kentlerinden biri olan Adana’yı Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Atilla Menevşe anlatacak.

6 Haziran Pazar günü saat 16.00'da online olarak yapılacak toplantıda Adana Ticaret Odası’nın çalışmaları, Adana ekonomisi konuşulacak.

Alanında Türkiye’nin en aktif örgütlerinden biri olan ve 800’ü aşkın üyesi ile ses getiren etkinliklere imza atan Ekonomi Gazeteciler Derneği pandemi döneminde de her türlü aracı değerlendirerek ekonominin gündemde kalmasına destek olmak amacıyla Türkiye Ekonomiyi Konuşuyor toplantılarını düzenliyor.

Önce ''Evdekal Sohbetleri'' ile sonrasında ‘'EkonomideKal'' buluşmaları ile online olarak ekonominin öne çıkması için gayretlerine hiç ara vermedi. Şimdi de Türkiye çapındaki örgütlülüğünü ekonomiye yansıtarak ''Türkiye Ekonomiyi Konuşuyor'' buluşmalarını başlatt.

Gazetecilerin üst örgütü olan Türkiye Gazeteciler Federasyonu’nun destekleri ile EGD üyelerinin ve yerel medya temsilcilerinin de hazır bulunacağı 6 Haziran Pazar 2021 saat 16.00'daki toplantıda Adana Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Atilla Menevşe ekonomi gazetecilerinin sorularına da yanıt verecek. EGD Temsilcileri Koordinatörü Şener Meral toplantıyı online izlemek isteyenlerin aşağıdaki linkten giriş yapabileceklerini bildirdi.

https://us02web.zoom.us/j/82025997499?pwd=WkRIUGovZGhuZTZiUkVPYjVXdlNiUT09

Meeting ID: 820 2599 7499 - Passcode: 684662

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