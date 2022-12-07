Başkan sorumlu madencilik dedi gazeteciler doğru iletişime dikkat çekti

Küresel Ekonomideki Değişim ve Madencilik Konferansı'nda gazeteciler doğru iletişim Türkiye Madenciler Derneği (TMD) ise "Sorumlu Madencilik" vurgusu yaptı. TMD Yönetim Kurulu Başkanı Ali Emiroğlu, madencilerin ekonomiye yıllık 40 milyar dolar kazandırdığını belirterek, "Dernek olarak Türkiye'de sorumlu madencilik kültürünün yaygınlaştırılması için de çalışıyoruz. Sanayilerin ham maddesini oluşturan madenlerin ekonominin itici gücü. Türkiye madencilik sektörü olarak ülkemiz için üretiyor, yer altındaki zenginliklerimizi gün yüzüne çıkararak ekonomimize kazandırıyoruz. Ülke ekonomisine yıllık 40 milyar dolarlık katkı sunuyoruz. Dernek olarak sadece sektörün ekonomiye sunduğu katkıları artırmaya odaklanmıyoruz, Türkiye'de sorumlu madencilik kültürünün yaygınlaştırılması için de çalışıyoruz" diye konuştu.

Emiroğlu, "Sorumlu Madencilik İnisiyatifi" kapsamında madenciliğin doğru ve güvenli yapılabildiğini kamuoyuna göstereceklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Yaşadığımız kazalar sektörümüzde iş sağlığı ve güvenliği bilinç ve kültürü oluşturmanın önemini bizlere en yakıcı şekilde gösteriyor. Son olarak ekim ayında Bartın'ın Amasra ilçesinde yaşanan kazada yitirdiğimiz 42 madenci için yüreklerimizde tarifsiz bir acı var. Bu nedenle bu yılki 4 Aralık'ı son derece buruk kutluyoruz. Dünyanın en zor ve en anlamlı mesleğine hayatlarını adayarak, yer altı kaynaklarını insanlığın hizmetine sunan madencilerimizin önünde saygıyla eğiliyor, 4 Aralık Dünya Madenciler Gününü kutluyorum."

Başkanın açılış konuşmasından sonra yapılan panelde "Küresel Ekonomideki Değişimin Madenciliğe Etkileri" oturumu yapıldı. Anadolu Ajansı Ekonomi ve Finans Haberleri Yayın Yönetmeni Fırat Gazel, Ekonomi Gazetesi Yayın Kurulu Başkanı ve Yazarı Şeref Oğuz ile Türkiye'de İş Dünyası Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Celal Toprak’ın konuşmacı olduğu panelde doğru iletişim ele alındı.

Celal Toprak’ın iletişim konusunda dünden bugüne yapılan yanlış ve doğruları özetleyen konuşması ve ardından doğru iletişimin nasıl yapılması gerektiğine ilişkin görüşleri büyük ilgi gördü.