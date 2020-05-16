Başkanın gözbebeği merkezde hedef 10 bin girişimci yetiştirmek

İstanbul Ticaret Odası (İTO) tarafından girişimciliğin desteklenmesi için kurulan Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi (BTM) bu yıl ikincisini düzenlediği Sahne XL etkinliğini Kovid-19 salgını nedeniyle Online olarak gerçekleştirdi. Youtube üzerinden kapalı devre canlı yayın yöntemi ile gerçekleştirilen BTM Sahne XL Online’ın açış konuşmasını İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç yaptı. Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır da programa katılarak bir konuşma yaptı.

Dünya tarihinde belki 100 yılda bir karşılaşılan küresel sorunla karşı karşıya olduğumuzu belirten Sanayi ve Teknoloji Bakanı Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır yaptığı konuşmada, “Bu süreçte en fazla öne çıkan unsurlardan birisi dijital dönüşüm oldu. Biz de Türkiye olarak bugüne kadar kurduğumuz güçlü Ar-Ge ve yenilik ekosistemiyle bu dijital dönüşümde sadece kullanıcı olarak değil, üretici ve geliştirici olma iddiamızı sürdürüyor olacağız. Şüphesiz en önemli gücümüz girişimcilerimiz olacak” dedi.

Ülkelerin özyeterlilikleri önem kazandı

Koronavirüsle birlikte dünyanın gündemine ülkelerin özyeterliliklerinin sorgulanmasının geldiğini belirten Kacır, “Gelişmiş kabul edilen pek çok ülkenin en temel ihtiyaçları vatandaşları için temin etmekte büyük güçlük çektiğini gördük. Biz Türkiye olarak bu süreçte güçlü üretim altyapımız ve işinsanlarımız ile büyük bir hızla vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamaya ve tüm dünyaya el uzatmaya gayret gösterdik. Türkiye 14 günde seri üretimden yoğun bakım solunum cihazlarını çıkartan dünyadaki tek ülke oldu ki yine bu, buradaki girişimcilerimiz gibi daha önce kurulmuş bir startup’ın ürünüydü” diye konuştu.

“Eğer bu virüs Kuzey Amerika’yı ve Avrupa’yı vurmamış olsaydı, dünyanın gündeminde bu kadar yer edinebilecek miydi?” diye soran Kacır, “Ebola dünyanın gündeminde ne kadar yer tutabildi? Önümüzdeki dönemde ümit ederim ki; dünya bugüne kadar olduğundan daha adil bir dünya olsun” dedi.

Türkiye’nin aydınlık geleceğine, milli teknoloji hamlesi hedeflerine girişim ekosisteminin gücü ile erişeceğini belirten Kacır, “Bu dönemde henüz bu sürecin ilk günlerinden itibaren girişim ekosistemimizi üzerine düşenleri yapmaya başladı. Pek çok firmamız pek çok alanda yoğun gayretler gösterdiler. Bugün girişimcilerimiz Türkiye’de aşı ve ilaç projesinin içerisindeler. Bugün 15’e yakın şirketimiz, içlerinde pek çok startup pek çok teknoloji şirketimiz var, tanı test kitlerini üretiyorlar hem Türkiye’ye hem dünyaya sunuyorlar. Büyük ve güçlü bir girişim ekosistemimiz var. Biz bu dönemde ortaya çıkan ekonomik zorluklardan ekosistemimizin olumsuz etkilenmemesi adına için gerekli tedbirleri almaya başladık, önümüzdeki dönemde de almayı sürdürüyor olacağız. Ve girişim ekosistemimizi büyütmeye, Türkiye’yi girişim ekosistemimizle birlikte büyütmeye gayret edeceğiz” diyerek sözlerini tamamladı.

BTM artık yatırımcı da yetiştiriyor

Bazı uzmanların, Kovid-19 salgını için, “tarihi değiştiren değil, tarihin akışını hızlandıran” tanımlamasını yaptıklarını ve bu görüşe kendisinin de katıldığını belirten İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç de açılışta yaptığı konuşmada, “Biz BTM olarak, öngördüğümüz gelişim ve değişime hazırlıksız yakalanmadık. O yüzden de kolayca, tüm çalışmalarımızı online’a taşıyarak ilk adımı attık. Belirtmeliyim ki, bu eksen değişikliğinin şaşırtıcı derecede olumlu sonucunu gördük” dedi.

Avdagiç, korana günlerinde iki önemli etkinlikle, değişim rüzgarını kendi lehlerimize çevirmeyi amaçladıklarını dile getirdi. İlk olarak, öncü bir çalışmaya imza attıklarını ve Yatırımcı Kulübü Programı başlattıklarını, ilk programı bitirdiklerini ve ikinci programa haziranda başlayacaklarını belirten Avdagiç, “Çünkü Kovid bize yatırım anlayışımızı değiştirmemiz için sinyal de verdi. Biz de böylece geleneksel ekonominin anlayışına sahip yatırımcıları, dijital çağın, Korona günlerinin yatırım anlayışına adapte etmeye çalıştık. Bununla bir noktanın altını daha çizmek istedik: Biz BTM olarak sadece yenilikçi fikri olanların, startupların tarafına bakmıyoruz. Aynı zamanda yatırımcılarda da mantalite değişikliği için çabalıyoruz. İkinci önemli hedefimiz ise Korona günlerinde, online ortamda, yenilikçi fikir sahiplerini çoğaltıp girişimci yapmak. Hatırlarsanız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan 3 yıl içinde ‘1 Milyon Yazılımcı Yetiştirme Projesi’ni açıkladı. Biz de geleneksel ticaret yapısının dijitale doğru pivot ettiği bu dönemde 2022’ye kadar 1000 yatırımcı ile 10 bin girişimci yetiştirme hedefini koyduk” dedi.

İki girişimci birleşti Kovid için uygulama geliştirdi

Avdagiç, iki BTM girişimcisinin de Kovid-19 sürecinde biraraya gelerek pandemiye karşı yeni bir proje ürettiklerini dile getirerek, “Modimu Kişisel Sağlık Asistanı adını verdikleri bu girişim, kişilerin bir dakika içerisinde Kovid-19 risk ortalamasını ölçerek, salgın hastalıkların yanı sıra kronik rahatsızlıkların da takibinin yapılmasını sağlıyor. Uygulamada, Kovid-19 şüphesi olduğu takdirde yapılması gereken tek şey 9 adet soruyu cevaplamak” dedi.

Avdagiç, “Bugün gerçekleştireceğimiz Sahne XL Online ile ekonomik sıçramanın iki kanadı bulunduğunun altını tekrar çiziyoruz. Bu iki kanadı oluşturan girişimci ile yatırımcıdan birinin eksik olmasının bizi hedeflerimize ulaşmaktan alıkoyacağının farkındayız” diyerek sözlerini tamamladı.

İşte sahne alan 20 girişimci ve projeleri

BTM Sahne XL Online’da bu yıl 20 girişimci yer aldı ve projelerini yatırımcılara anlatma olanağı buldu. Tanıtımı yapılan projeler şöyle:

FANALİZ (Alacak riskini yönet): Fanaliz, şirketlere veriye dayalı analitik çözümler sunan bir SaaS finansal teknoloji şirketi. Yüzlerce veriyi saniyeler içerisinde işleyerek, şirketlere alacak ve kredi riski yönetimine yönelik dijital çözümler sunuyor.

BİLİMİX (Yaparak ve yaşayarak öğren): Bilimix; eğitim kalitesini artırmayı kendine hedef koyan, ürettiği etkinlik setleri ile bilimi sevdirmeyi, bilim ile tanışmamış minik kalplere dokunmayı amaç edinmiş bir bilim fabrikası.

WEVENT (Kişiselleştirilmiş etkinlik platformu): Wevent, kişisel gelişim alanındaki ve iş dünyasındaki etkinlikleri, şirket çalışanlarına yan hak olarak sunan bir dijital etkinlik platformu.

REFERANDOM (Meclisleri Kolaylaştıran Platform): Referandom, katılımcı demokrasiyi güçlendirmeyi amaçlayan politik bir sosyal platform.

MEETAPP (Zamana zaman kazandıran uygulama): Kafe ve restoranlarda garsona ihtiyaç duymadan siparişlerinizi verebildiğiniz veya gitmeden sipariş verebildiğiniz veya evinize paket sipariş verebildiğiniz bir yemek sipariş uygulaması.

MUSELEON/SOFTHION (Dijital Turist Asistanı): Museleon, turizm noktalarını gezmek isteyen turistlere bir çok özelliği sunan bir dijital asistan. Softhion firmasına ait bir girişim.

MINORPRENEURS (Kişisel Eğitim Asistanı): 7-29 yaş arası çocuk ve gençlerin en doğru şekilde eğitilebilmeleri ve kendi hayatlarını en doğru şekilde yönetebilmeleri için destek veren sosyal bir girişim.

BIDUSTRY (Online Kaynak Dışı Satın Alma Platformu!): Bidustry, RFQ Tabanlı Satın alma teklifi.

BUKYTALK (İngilizce Konuşma Pratiği): BukyTalk, hata yapmaktan korkmadan İngilizce konuşabileceğiniz bir ortam sunuyor. Kurum çalışanlarının İngilizce konuşma pratiği sorununa odaklanıyor.

TORBALA (Satın Alma Yazılımı): İşletmelerin ürün tedarik süreçlerini yapay zeka ve algoritmik veri işleme yöntemleri ile dijital ortama aktaran Saas platformu.

SORUN VAR MI? (Yeni Nesil Öğrenim Platformu): Öğretmen ve öğrencileri buluşturan animasyonlu sesli anlatımlı soru çözümlerinin, etkileşimli, canlı derslerin yapılabildiği, e-sınav dahil tüm süreçlerin dijital dönüşüm projesi.

FILAMEX (Mini Filament Ekstrüzyon Makinesi): FilameX - Geri Dönüşüm Odaklı Mini Filament Makinesi, 3 boyutlu yazıcılardan çıkan yanlış basım ürünlerinin, destek atıklarının ve atık plastiklerin geri dönüştürülerek sıfıra yakın maliyetle tekrar 3 boyutlu yazıcıların kartuşu olan filamentin üretilebilmesini sağlıyor.

ASSISTBOX (Uzaktan Destek Platformu): AssistBox; müşteri desteği, teknik destek ve sağlık süreçleri için geliştirilmiş bir çevrimiçi iletişim ve uzaktan destek platformu. Uzmanların bulundukları yerden hizmet verebilmelerini ve müşterilerin istedikleri zaman ve istedikleri yerde hizmet alabilmelerini sağlıyor.

EXPONA (Experiences Marketplace): Expona, deneyimler pazar yeri platformudur. Deneyim sunanları ve konukları bir araya getirir.

STREADMILL (Sanal Gerçeklik Çözümleri): Bilgisayar ve VR gözlük kullanıcılarına geliştirilen sensörler sayesinde kullanıcılara sanal dünyada özgürce hareket edebilecekleri farklı deneyimler sunuyor.

STARTERS’ AGENCY (İşiniz için en uygun freelancerlar): Starters' Agency; startup ve KOBİ'leri, ihtiyaç ve beklentilerine en uygun freelancerlar ile buluşturuyor ve ekipler kurmaya yardım ediyor.

ADWISY (Sosyal pazar yeri): Adwisy.com, kendi ürününü geliştiren kişilerin mağaza açabildiği, tamamen ücretsiz bir sosyal ağ ve pazar yeri. Referansa dayalı ağlarda sektör bazlı içerik veya ürün aranabiliyor.

COPRINT (3D Yazıcınızın Kapasitesini Yükseltin): Co Print, 3B Yazıcıları geliştirmek için kurulmuş teknoloji girişimi. İlk ürün, bütün masaüstü 3B Yazıcıların hiçbir modifikasyon gerektirmeden tek baskı ucuyla 4 farklı renkte filamenti kullanabilme olanağı sağlayan donanım projesi.

3TOGO (Gezmenin En İyi Yolu – Moduna Göre Keşfet): 3ToGo; rutin ve karar verme sürecini algoritma ve kişisel filtreleme yöntemlerini çözmeyi amaçlayan bir girişim.

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