Başkanlar açtı dünya devleri geldi

Binlerce mağazaları ile perakende sektöründe kendi ülkelerinde ve dünya çapında lider olan firmalar Türk ev ve mutfak sanayi ürünlerini satın almak için Türkiye'ye geldi. Ev ve Mutfak Eşyaları Sanayicileri ve İhracatçıları Derneği (EVSİD) tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen Invitation Only etkinliğine 42 ülkeden 70 zincir market ve toptancı katıldı. EVSİD Başkanı Burak Önder, bu yıl davet edilen alıcı firmaların yüzde 90’ının Türkiye’ye ilk kez geldiğini belirterek, amaçlarının pazar çeşitlendirmesini sağlayıp ihracatı artırmak olduğunu belirtti.



EVSİD'in bu yıl üçüncüsünü düzenlediği Invitation Only etkinliği, 5 kıtaya yayılan 42 ülkeden 70 zincir market ve toptancıyı İstanbul’da buluşturdu. Açılışa Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçılar Birliği (İDDMİB) Başkanı Tahsin Öztiryaki, PAGEV Başkanı Yavuz Eroğlu katıldı. Etkinlikte önceki senelerde olduğu gibi yine önemli ihracat anlaşmalarına imza atılması hedefleniyor.



EVSİD Başkanı Burak Önder, Invitation Only etkinliğinin format olarak Türkiye’de ilk kez EVSİD tarafından hayata geçirilen bir proje olduğuna dikkat çekti. EVSİD olarak kuruluşlarından bu yana ihracatın artırılmasına yönelik faaliyetlere ağırlık verdiklerini ve özellikle alternatif pazarlarda iş görüşmeleri gerçekleştirdiklerini anlatan Önder, "3.5 yıllık genç bir dernek olmamıza rağmen 18 farklı ülkede 23 etkinlik gerçekleştirmiş olmamız aslında bunun en güzel kanıtı." dedi. Önceki yıllarda yapılan etkinlikten başarılı sonuçlar elde edildiğini kaydeden Önder, katılımcı firmaların ABD, Kolombiya, Meksika, Panama, Şili, Uruguay, Brezilya, Güney Afrika, Fas, Hindistan ve Güney Kore gibi farklı birçok ülkeye ihracata başladıklarını belirtti.



YÜZDE 90'I İLK KEZ GELİYOR



Bu yıl davet edilen alıcı firmaların yüzde 90’ının Türkiye’ye ilk kez geleceğini ve birçoğunun henüz Türk üreticileri ile ticari bağlantıları olmadığını ifade eden Önder, şunları anlattı:



"70 alıcı firmanın yaklaşık yüzde 40’lık kısmı için zincir marketler ve çok katlı mağazalar, yüzde 60’lık kısmı için ise direkt ithalatçı, toptancı firmalar tercih edildi. Amacımız özellikle alternatif pazarlarda, pazar çeşitliliğini artırarak sektörümüzün ihracatını artırmak. İhracata konu tüm faaliyetlerde olduğu gibi Invitation Only etkinliğimizde de en büyük desteği Ticaret Bakanlığımızdan görüyoruz. Maddi manevi bu projemizin arkalarında durmaları ve bizleri cesaretlendirmeleri sayesinde projemizi 2018 yılından başlayarak yurt dışına da taşıdık ve ilk olarak Kolombiya’da tüm Latin Amerika ülkelerini kapsayan iş görüşmeleri gerçekleştirdik. Hedefimiz, Ticaret Bakanlığımız tarafından “Başarılı Örnek” olarak ödüllendirilen bu projemizi 2019 yılında Asya ve Avrupa merkezli yurtdışında farklı bölgelere de taşımak."



KİMLER KATILIYOR



Önder'in verdiği bilgiye göre bu seneki etkinliğe perakende sektöründe ülkelerinde ve dünya çapında lider olan firmalar da geldi. Dünya genelinde 4 binin üzerinde mağazası olan Fransız perakende devi Auchan bu yıl ilk kez katıldı. Latin Amerika’da 3-4 bin şubeli grupların ana satın almacılarının yanında, 1.500 Mağazalı Alman Zincir Norma, 1.500 mağazalı Danimarkalı Salling Group, 600 mağazalı Zara Home, 300 mağazalı Hintli Future Retail Grubu, 108 mağazalı Ukraynalı Retail Group, 260 mağazalı Blokker Holding'e bağlı Hollandalı Xenos ve 70 mağazalı Ukraynalı Furshet gibi markalar etkinliğe katılarak Türk üreticilerle buluştu.