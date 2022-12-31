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Başkanlar mobilya fuarını anlatıyor

Mobilya sektörü yeni yılın ilk online buluşmasına imza atıyor. MOSFED önderliğinde düzenlenen toplantıda sektörün başkanları önümüzdeki günlerde yapılacak fuar ve e-ticaret hakkında bilgi verecek.

Başkanlar mobilya fuarını anlatıyor

Mobilya sektörü heyecanla dünyanın en büyük fuarlarından birine hazırlanıyor. Bu fuarın tüm sektöre yeni iş imkanları sunacağı belirtiliyor. İşte bu fuar öncesi online platformda başkanlar yeni fırsatları aktaracak.

MOSFED Başkanı Ahmet Güleç’in konuşması ile başlayacak online toplantıda MOSFED Başkan Yardımcısı Nuri Gürcan, MOSFED Başkan Vekili Ercan Ata ve Prof.Dr. Alpay Er söz alarak yeni gelişmeler hakkında sektörü bilgilendirecek.

Her konuda yeniliklerin peşinde koşan Yeni Arayışlar Girişimi Platformu Derneği (YAPDER) ve Türkiye mobilya sektörünü dünya markası haline getiren Mobilya Dernekleri Federasyonu (MOSFED) iş birliğinde “Mobilya Sektöründe Yeni Arayışlar” konu başlıklı online toplantı artık bir tık ötenizde. Etkinlikte İstanbul Mobilya Fuarı’nın yanısıra Online Ticareti ile ilgili son gelişmeler hakkında da bilgi verilecek.

MOSFED tüm üyelerini moderatörlüğünü gazeteci, yazar ve YAPDER Başkanı Celal Toprak’ın yapacağı “Mobilya Sektöründe Yeni Arayışlar” etkinliğine katılımını bekliyor.

Toplantıya katılım için aşağıdaki program bilginize sunulmuştur

Tarih: 4 Ocak 2023 Çarşamba

Saat 15:00 – 17:00

Yer: Zoom Online Platformu

Online Katılım Linki

https://us02web.zoom.us/j/82296169620?pwd=YVhlNlN1M2IrZDdkZEt2Z2dnYWVCUT09

Toplantı Kimliği: 822 9616 9620

Parola: 093433

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