Başkanlık için karar sizin

İSTANBUL (AA) - İstanbul Ticaret Odası (İTO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Çağlar, oda ve borsa seçimlerine ilişkin, "Bizim anlayışımızda makamlara aday belirlerken kapalı kapılar arkasında iş çevirmek yoktur. İTO Meclis üyeleriyle istişare etmeden adaylığım konusunda bir ifade ağzımdan çıkmamıştır. Çünkü benim sizler adına ne yapacağıma karar verecek olan yine bu Meclis'tir." dedi.

Çağlar, İTO'nun ağustos ayı olağan meclis toplantısında, gelecek ekim ve kasım aylarında tüm oda ve borsalarda seçimlerin gerçekleştirileceğini ifade ederek, İTO'daki seçim sürecine ilişkin değerlendirmeler yaptı.

İTO'da yönetim kurulu başkanı olarak görev yaptığı dönemde onuruyla çalıştığını dile getiren Çağlar, "Bir seçimi onurunuzla kazanabilirsiniz, onurunuzla kaybedebilirsiniz de. İkisi arasında yüksek değerlilik açısından bana göre hiçbir fark yoktur. Bir seçimi arkadan dolanarak, türlü kurnazlıklarla, dava arkadaşlarına kumpas kurarak da kazanabilirsiniz. Kirli oyunlarla girdiğiniz seçimi kaybedebilirsiniz de. Bu ikisi arasında da bana göre değersizlik açısından hiçbir fark yoktur." diye konuştu.

Çağlar, iman ve inançlarının bir yansıması olarak her zaman "Yapacağımız tüm seçimler adil ve temiz olsun. Adaylarımız istişare ile belirlensin. İstişare süreçleri açık ve dürüst olsun. Yeter ki hak edenler, haksızlık etmeyenler, o koltuğun hakkını onuruyla verenler kazansın." dediklerini aktardı.



- "Karar verecek olan sizlersiniz"

Kendisinin 2013’te de aday olmadığını, bu makama kendisini meclis üyelerinin aday gösterdiğini hatırlatan Çağlar, şunları kaydetti:

"Dünyada bulup dünyada bırakacağımız bu mevkilere bizim dünya görüşümüz çerçevesinde sadece ve sadece bir şekilde aday olunur. O da tâbi olduğumuz iradenin, yani sizlerin oluşturduğu bu Meclisin iradesiyle gerçekleşir. Bizim anlayışımızda, makamlara aday belirlerken kapalı kapılar arkasında iş çevirmek yoktur. Dava arkadaşlarınızın arkasından dolanmak yoktur. Devre dışı bırakmak istediğiniz kişiler hakkında iftira atmak yoktur. Tüm bunlar imanımıza göre ölmüş kardeşinin etini yemek gibidir. Bu, benim çok hassas olduğum bir konudur. Dolayısıyla, sizlerle İTO meclis üyeleriyle istişare etmeden adaylığım konusunda bir ifade ağzımdan çıkmamıştır. Çünkü benim sizler adına ne yapacağıma karar verecek olan yine sizlersiniz, yine bu Meclis'tir."

İTO Yönetim Kurulu Başkanı Çağlar, "İbrahim Çağlar, sizlerin oluruyla dört yıl başkanlık etmiş, sizlerin güvenini zedeleyecek tek bir işe imza atmadan dört yıllık dönemini yönetim kurulundaki arkadaşlarıyla birlikte tamamlamak üzeredir. Bu süreçte, içinizde gerçekleştirdiğimiz icraatlardan memnun olanlarınız oldu, olmayanlarınız oldu. Ama hiçbiriniz 'İbrahim Çağlar, sen kararlarında şeffaf olmadın, hesap vermedin, haksızlık ettin' diyemez. Çünkü, bu süre içerisinde savunamayacağım, arkasında duramayacağım tek bir işe imza atmadım. Buna rağmen hakkımda gerçekle ilgisi olmayan ithamlarda bulunanlar oldu. Onlar bu seçim sürecinde, faal olarak rol alanlar arasında." şeklinde konuştu.



- "Mertlikle gelmeyen hiçbir makam varsın gelmesin"

Çağlar, "Bu iftiraları yayanlar, benim akçeli işlere girdiğimi iddia edenler de aynı kişiler. Ben bu konuda bir tek şey söylerim. Her kim ki iftira atar, o müfteridir. Belgeleriyle konuşması gerekir." ifadelerini kullandı.

Koltuk derdine düşüp kendisi hakkında yalan haber yayanların hesabını bu dünyada da öbür dünyada da vereceğini ifade eden Çağlar, "MÜSİAD’ın temiz, ilkeli, dürüst üyelerinin çirkin bir oyuna çekilmelerine benim gönlüm asla razı olmaz, olamaz. Bu değerli Meclis önünde ifade ediyorum ki, mertlikle gelmeyen hiçbir makam varsın gelmesin."





- "Boğa piyasasına girdiğimiz anlaşılıyor"

Yaz aylarının sakin temposunun geride kalmaya başladığı bugünlerde küresel büyümede bir toparlanma dönemine girildiğini aktaran Çağlar, şunları kaydetti:

"Toparlanmayı dünya deniz ticaretinin seyrinden, emtia fiyatlarından ve gelişmekte olan ülkelerdeki yükselen büyüme rakamlarından anlayabiliyoruz. Biliyorsunuz aynı ivme Türkiye için de geçerli. 2017’ye yüzde 5 büyüme ile başladık. Bu rakam genel beklentilerin üzerindeydi. İkinci çeyrekte de beklentileri aşacağımızdan eminim.

Yurt içi verilere baktığımızda bir boğa piyasasına girdiğimiz anlaşılıyor. Yani, fark edilir bir yükseliş dalgası bu. Otomotiv ihracatında geçen yıla göre yüzde 41’lik bir artış var. Keza denizcilik sektöründe gemi ve yat ihracatında geçen yıla göre artış yüzde 86."



- "Bir yandan Türkiye’yi karalayıp, bir yandan da Bodrum’a tatile gelen bakanlar var"

İbrahim Çağlar, ihracat rakamlarına bakıldığında kimya sektöründe de bir ivmelenme görüldüğünü belirterek, temmuz ayındaki artışın geçen yıla göre yüzde 24 seviyesinde olduğunu hatırlattı.

Kimya sektörünün Temmuz'da en çok Almanya'ya ihracat yaptığını hatırlatarak, şunları söyledi:

"Birkaç gün önce dev bir rüzgar enerji tesisi ihalesini de Almanya’dan bilinen bir firma aldı. Yani Türkiye ile Almanya ticari ilişkileri son derece rayında ilerliyor, Alman siyasiler bir korku iklimi yaymaya çalışıyorlar ama anlaşılan o ki Alman iş dünyası buna itibar etmiyor. Hatta bir yandan Türkiye’yi karalayıp, bir yandan da Bodrum’a tatile gelen bakanları bile var."

Turizmin Türkiye ekonomisinin refahı için önemine dikkati çeken Çağlar, dünyada turizm alanında oluşan fırsatların iyi değerlendirilmesi gerektiğini kaydetti.



- "Çin’li turisti çekecek özel projeler bekliyoruz"

Çin'de 2018 yılının "Türkiye Turizm Yılı" ilan edildiğini anımsatan Çağlar, her yıl yurt dışına çıkan 30 milyon Çinli turistten en az 1 milyonunun Türkiye’yi tercih etmesinin beklendiğini aktardı.

Çinli turistlerin geçen yıl dünyada 261 milyar dolarlık harcama yaparak, dünya turistleri arasında harcama lideri olduğunu ifade eden Çağlar, "Bu rakamın 100’de 1’i bile 3 milyar dolara yakın bir tutara tekabül ediyor. İşi turizm olan tüm üyelerimizden Çinli turisti çekecek özel projeler bekliyoruz. Biz yönetim olarak her türlü desteği vermeye hazırız." diye konuştu.



- Futurİstanbul 11 Ekim'de düzenlenecek

Çağlar, İTO'da yılın ilk 7 ayında açılan firma sayısının geçen yıla göre yüzde 12 artışla 29 bin 103’e ulaştığı bilgisini vererek, "Aynı sürede açılan yabancı firma sayısı da yüzde 4,4 artışla 2 bin 271’e ulaştı. Toplam üye sayımız 401 bin 39. Bu rakamların tümü Türkiye’nin cazibesini teyit ediyor." değerlendirmesini yaptı.

İTO'nun dünyaca ünlü futuristleri, 11 Ekim’de, Futurİstanbul’da ağırlayacağını açıklayan Çağlar, bu etkinliği her yıl düzenlemeyi planladıklarını söyledi.