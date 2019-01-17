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Başkent EDAŞ kesintisiz elektrik için çalışmalarını sürdürüyor

ANKARA (AA) - Başkent Elektrik Dağıtım AŞ (Başkent EDAŞ) sorumluluk bölgesindeki 7 ilde zorlu kış aylarında kesintisiz ve sürdürülebilir elektrik hizmeti sağlayabilmek için çalışmalarına devam ediyor.Başkent EDAŞ'tan yapılan açıklamada,...

Başkent EDAŞ kesintisiz elektrik için çalışmalarını sürdürüyor
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ANKARA (AA) - Başkent Elektrik Dağıtım AŞ (Başkent EDAŞ) sorumluluk bölgesindeki 7 ilde zorlu kış aylarında kesintisiz ve sürdürülebilir elektrik hizmeti sağlayabilmek için çalışmalarına devam ediyor.

Başkent EDAŞ'tan yapılan açıklamada, geçen yıl toplam 575 milyon liralık yatırım yapan şirketin, yalnızca olumsuz hava koşullarından kaynaklanan doğal afetlere karşı hazırlık kapsamında 41 milyon liralık şebeke iyileştirme yatırımı gerçekleştirdiği belirtildi.

Şirketin, daha önce kış dönemi boyunca oluşabilecek olumsuzlukların önüne geçmek ve kesintisiz elektrik hizmeti verebilmek için sorumluluk bölgesindeki 7 ilde seferberlik ilan ettiği kaydedilen açıklamada, yoğun kar yağışı yaşanan bölgelerde hizmetlerin aksamaması için araç filosuna 4 adet 4x4 vinç ve 4 kar aracı eklediği aktarıldı.

Açıklamada ayrıca, şirketin arıza yoğunluğu olan bölgelerde önleyici bakım, kırsalda bulunan havai hatlarda direk değişimi, trafo ve uzun hatlara kök bina ilavesi, abonelerin şebekeye bağlantı noktalarının yenilenmesi, şebeke iyileştirme projeleri, hat izolasyon çalışmaları ve izolatör yenilenmesi gibi birçok çalışma gerçekleştirdiği ifade edildi.

Başkent EDAŞ, Ankara, Bartın, Çankırı, Karabük, Kastamonu, Kırıkkale ve Zonguldak’ta elektrik dağıtım hizmeti veriyor.

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Başkent EDAŞBaşkent Elektrik Dağıtım AŞ
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