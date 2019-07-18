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Başkent EDAŞ'tan “kesintisiz elektrik“ çalışmaları

Başkent Elektrik Dağıtım AŞ (Başkent EDAŞ), sorumluluk bölgesindeki 7 ilde yaz aylarında mevsimsel sıcaklıklar sebebiyle ortaya çıkabilecek problemleri önlemek için çalışmalarına devam ediyor. Başkent EDAŞ'tan yapılan...

Başkent EDAŞ'tan “kesintisiz elektrik“ çalışmaları
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Başkent Elektrik Dağıtım AŞ (Başkent EDAŞ), sorumluluk bölgesindeki 7 ilde yaz aylarında mevsimsel sıcaklıklar sebebiyle ortaya çıkabilecek problemleri önlemek için çalışmalarına devam ediyor.

Başkent EDAŞ'tan yapılan açıklamada, şirketin yaz aylarında elektrik talebinin artması sonucu oluşabilecek problemlerden dolayı yaşanabilecek enerji kesintilerinin önüne geçmek için yılın 6 ayında, 190 trafo ve 2 bin 132 direk değişikliği yaptığı, elektrik altyapısını güçlendirmeye yönelik çalışmalarını tamamladığı belirtildi.

Şirketin 16 bin metrelik yer altı kablosunu da yenilediği aktarılan açıklamada, faaliyet gösterilen illerin güvenliği ve estetiği için aydınlatma çalışmalarının gerçekleştirildiği ve toplamda 21 bin 384 armatürün değiştirildiği kaydedildi.

Açıklamada, Başkent EDAŞ'ın tüm bu hazırlıklara ek olarak hat ve trafo bakımlarını tamamladığı, yaz aylarında ihtiyaç duyulabilecek malzemeleri temin ettiği ve saha ekiplerinin iş sağlığı ve güvenliği bilinciyle 24 saat aralıksız görevde kalarak, arıza ve kesintilerin giderilmesi için çalışmalarını yürüttüğü vurgulandı.

Başkent EDAŞ, Ankara, Bartın, Çankırı, Karabük, Kastamonu, Kırıkkale ve Zonguldak'ta elektrik dağıtım hizmeti veriyor.
 

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Anahtar Kelimeler:
Mevsimsel SıcaklıklarElektrikBaşkent EDAŞ
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