Başkent'te kentsel dönüşüm çalışmalarına hız verilmeli

Şehir merkezlerinde yapılması gereken kentsel dönüşüm projelerinde, insan odaklı bir anlayış ile yola çıkılması gerektiğini anlatan Tolga Ülkealan “Kentsel dönüşümde ülkemizde çıkartılan yasalar ve yönetmelikler maalesef istenilen sonucu vermekten çok uzaktır, kanun ve yönetmeliklerdeki boşluklar insanların mağdur olmasına ve dolayısıyla istenilen kentsel dönüşümün yapılmasındaki en büyük engeldir. Özellikle İstanbul ve Ankara gibi metropollerde kentsel dönüşüm istenilen düzeyde ve ihtiyacı karşılamaktan çok uzaktır. Kentsel dönüşüm yapılacak alanlardaki hak sahipleri; doğru müteahhit firma ve doğru projenin seçilmesine kadar ki süreçlerde çok dikkatli karar vermeli ve mağdur olmamalılar. Ankara’da özellikle Bahçelievler ve Aydınlıkevler ve Demetevler bölgesinin, lokasyonu ve şehir merkezinde oluşu kentsel dönüşüm projesi ile cazibe merkezi olabilmesi için yeniden yapılandırılması lazım” ifadelerini kullandı.

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