Başkentin 7 noktasında sıkı kurban denetimi

ANKARA (AA) - ERHAN CİHAN ÜNAL - Ankara Tarım ve Orman İl Müdürü Bülent Korkmaz, Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla alınan tedbirlerin artırıldığını belirterek, başkentin 7 giriş noktasında canlı hayvan hareketine karşı 100'ün üzerinde yol kontrolü yaptıklarını belirtti.

Korkmaz, Yenimahalle Yakacık'taki kurban pazarında AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla alınan tedbirlerin artırıldığına dikkati çeken Korkmaz, Ankara'ya 7 giriş noktasından gelen canlı hayvan hareketlerine karşın kolluk kuvvetleriyle birlikte 100'ün üzerinde yol kontrolü yapıldığını söyledi.

Korkmaz, bu yol kontrollerinde kurbanlıkların sağlık şartlarını taşıyıp taşımadıklarının, sağlık ve sevk belgelerinin olup olmadığının kontrol edildiğini, sevk belgesi olmayan ve şartları taşımayanların hayvan pazarlarına girişlerine müsaade edilmediğini anlattı.

Kurbanlıkların hayvan pazarlarında da kontrollerinin yapıldığını ifade eden Korkmaz, şunları kaydetti:

"Bu kontrollerde de hayvanın sağlık şartlarının taşıyıp taşımadığı, kulak küpe numarasının olup olmadığı ve bu numaranın sistemde kayıtlı olup olmadığı detaylı bir şekilde uzman veteriner hekimler tarafından yapılmaktadır. İlimizde 85 satış noktasında şu anda 91 bin büyükbaş, 115 bin civarında küçükbaş hayvan kurbanlık için satışa sunuldu. Ankara'nın genelinde kurbanlıkla ilgili bir sıkıntı bulunmamaktadır."

- HAYSAG uygulaması

Korkmaz, vatandaşların akıllı telefonlarına "HAYSAG" uygulamasını indirerek, hayvanın cinsiyeti, yaşı, aşı geçmişi gibi özelliklerine ulaşabileceklerini hatırlattı.

Kurbanlık alacak vatandaşlara önerilerde de bulunan Korkmaz, hayvanın gözleri ve tüylerinin parlak olmasının, ağız ve burun akıntısının bulunmamasının önemli olduğunu aktardı.

Korkmaz, hayvanın küpeli ve aşılarının tam olmasına dikkat edilmesi gerektiğini belirterek, "Tüm bunlara karşın tereddüt eden vatandaşımız kurbanlıkla ilgili her soruyu hayvan pazarlarındaki veteriner hekimlere ve ilçe müdürlüklerimize danışabilirler." dedi.

- "132 kesim noktası hazır"

Korkmaz, kurbanlıkların uygun koşullarda kesilmesi amacıyla il genelinde 132 kesim noktasının hazır olduğunu belirterek, vatandaşların sağlık ve hijyen açısından uygun olan bu yerlerde kurbanlıklarını kesebileceklerini kaydetti.

Kurban etlerinin 14-20 derece sıcaklıkta 5-6 saat dinlendirilmesi gerektiğine vurgu yapan Korkmaz, daha sonra etlerin eksi 18 derecede 6 ay muhafaza edilebileceğini söyledi.