Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ekonomi teknoloji Bursa bilim antalyaspor
Her şey dahil tepkisi
Herşey dahil tepkisi
e-ihracat atağı
e-ihracat atağı
Kanada'dan boykot girişimi
Kanada'dan boykot girişimi
Çözüm ortağı da 4.0
Çözüm ortağı da 4.0
En iyisini yaptılar
En iyisini yaptılar

Başkentin yöresel ürünleri YÖREX'te sergilenecek

- Ankara Ticaret Borsası Başkanı Yavuz: - "Başkent Ankara'nın yöresel ürünleri bu yıl YÖREX'te tüketici ve alım heyetleriyle buluşacak"

Başkentin yöresel ürünleri YÖREX'te sergilenecek

ANTALYA (AA) - Antalya'da bu yıl 9'uncusu düzenlenecek Yöresel Ürünler Fuarı'nda (YÖREX) Ankara'nın yöresel ürünleri de sergilenecek.

Antalya Ticaret Borsasından yapılan açıklamada, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin (TOBB) desteğiyle ATB tarafından bu yıl 9'uncusu düzenlenecek YÖREX'in, 24 Ekim 2018'de kapılarını açacağı belirtildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Ankara Ticaret Borsası ve TOBB Yönetim Kurulu üyesi Faik Yavuz, ilki 2010'da düzenlenen YÖREX'in başarılı şekilde büyüyerek yoluna devam ettiğini bildirdi.

Borsa olarak bu yılki fuarda da yerlerini alacaklarını belirten Yavuz, "Başkent Ankara'nın yöresel ürünleri bu yıl YÖREX'te tüketici ve alım heyetleriyle buluşacak. Coğrafi işaretli Çubuk turşusu, Beypazarı kurusu, sucuğu ve bir çok yöresel ürünüyle YÖREX'te stant açacak olan Ankara Ticaret Borsasının hedefinde Ortadoğu pazarı var." ifadesini kullandı.

YÖREX ile yerel değerlere sahip çıkıldığını vurgulayan Yavuz, "Biz bu ürünleri ortaya çıkarıp dünyaya tanıtmak zorundayız. ABD ve İtalya'da bunun örnekleri var. Bunları çıkaracak zeminleri hazırlamamız gerekiyor. Böyle bir zemini de Türkiye'de ilk kez YÖREX hazırladı." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin bazı yöresel değerlerinin Avrupa Birliği pazarında yerini aldığına, Ortadoğu ülkelerinin de yöresel ürünler için iyi bir pazar olabileceğine işaret eden Yavuz, yöresel değerlerle bu pazarlara girilebileceğini bildirdi.

Antalya Ticaret Borsası Başkanı Ali Çandır da YÖREX'in 24-28 Ekim 2018 tarihlerinde ANFAŞ Fuar Alanı'nda gerçekleştirileceğini belirterek, yöresel değerlerine sahip çıkarak tüketiciyle buluşturan oda, borsalar, yerel yönetimler, kamu kurum ve kuruluşlarına teşekkür etti.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Ankara Ticaret BorsasıAntalyaYörex
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5