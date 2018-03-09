Başkentray'da test sürüşü

ANKARA (AA) - Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Başkentray'ın 16-17 Nisan gibi Ankaralıların hizmetine sunulacağını bildirdi.

Arslan, Başkentray'da test sürüşünü gerçekleştirmesinin ardından Etimesgut YHT Garı'nda yaptığı açıklamada, Ankaralıların, yaklaşık bir ay sonra Başkentray'ı metro standardında kullanmaya başlayacaklarını söyledi.

Kayaş'tan Sincan'a 36 kilometre olan sistemin, nisan ayı ortası itibarıyla 32 yeni setle yani 96 vagonla hizmet verileceğini belirten Arslan, her bir setin 770 kişi taşıdığını kaydetti.

Başkentray'ın hizmete girmesiyle günlük 520 bin kişiye hizmet edebilir hale gelineceğini dile getiren Arslan, projenin toplam maliyetinin 1 milyar 227 milyon lira olduğunu belirtti.

Arslan, projenin daha önce başlaması ve bitmesi için çok gayret sarf ettiklerini ancak ihalelere ilişkin yüklenicilerin mahkeme süreçleri nedeniyle işe geç başlanıldığını anlatarak, bu nedenle millete hizmet etme konusundaki acelelerinin yerine gelmediğini kaydetti.

Sincan'dan başlayarak Kayaş'a kadar 3 olan hatta, banliyö, YHT ve ana hat trenlerinin birlikte çalıştıklarını dile getiren Arslan, şöyle devam etti:

"Bugün itibarıyla Sincan'dan Behiçbey'e kadar 5 hatta çıkarmış oluyoruz. Behiçbey'den Ankara merkeze yani YHT Garı'nın olduğu yere kadar 6 hatta çıkarıyoruz. Ankara YHT Garı'ndan Kayaş'a kadar 4 hatta çıkardık. İki hattı Sincan'dan Kayaş'a kesintisiz banliyö trenlerimiz kullanacak. Diğer iki hattı, Ankara'dan Sincan'a YHT'ler, bir hattı da ana hat konvansiyonel trenlerimiz kullanacak. Ankara Garı'ndan Kayaş istikametine ise konvansiyonel trenlerimiz, aynı zamanda YHT'lere hizmet eden iki hattı kullanacak. Biz, hattı Ankara'dan Kayaş'a 4 hatta, Ankara'dan Behiçbey'e 6 hatta, Behiçbey'den Sincan'a 5 hatta çıkardık. Böylece 36 kilometre olan hattı 156 kilometrelik raylı sistem döşeyerek, çok daha konforlu, kaliteli hale getirdik."

Hattın Kayaş'tan Sincan'a 23 dakika sürdüğünü dile getiren Arslan, işletme döneminde 23 istasyondaki durma, yolcu alma, kalkma süreleri de hesaba katıldığında 1 saatten fazla süren Kayaş-Sincan hattının 48-49 dakikaya düşeceğini bildirdi. Arslan, YHT'lerin 20 dakika süren Ankara'dan Sincan çıkışına kadarki mesafenin 11 dakikaya düşeceğini kaydetti.

Arslan, 15 Mart'ta Eryaman YHT Garı'nın hizmete açılacağını belirterek, hem banliyö hem de YHT yolcularına burada hizmet verileceğini bildirdi.

YHT'lerin bugün bir hattı kullanırken, 15 Mart itibarıyla iki hattı birden kullanabilir hale geleceklerini ifade eden Arslan, söz konusu tarih itibarıyla YHT'lerin hem daha kısa sürede hem de daha konforlu ortamda hizmet vereceklerini söyledi.

- "Başkentray'da Ankarakart kullanılacak"

Başkentray'ın, Yenişehir'de Kızılay metrosuyla, Kurtuluş ve Maltepe istasyonlarında Ankaray-metro sistemiyle entegre olacağına işaret eden Arslan, Başkentray'da Ankarakart'ın kullanılabileceğini kaydetti.

Arslan, Ankara'daki merkez YHT Gar, Eryaman'daki YHT Garı'nın yanı sıra Sincan, Lale, Etimesgut, Hipodrom, Yenişehir, Mamak ve Kayaş istasyonlarında da ticari alanların olacağını ifade ederek, yolcuların trenlerini beklerken bu tip hizmetleri alabileceklerini bildirdi.

Banliyö trenlerindeki tren dizisi ile peron arasındaki 20-25 santimetrelik boşluğun, 5 santimetreye düşürüldüğüne dikkati çeken Arslan, bunun yolcuların emniyeti açısından çok önemli olduğunu vurguladı.

Bakan Arslan, Başkentray Projesi kapsamında 11 karayolu alt geçidi, 1 karayolu üst geçidi, 8 yaya alt geçidi, 2 yaya üst geçidi, 1 aç kapa tüneli ile 70 menfez inşa ettiklerini belirterek, bunların engellilere hizmet edebilecek şekilde engelsiz hale getirildiğini ve her tren setinde bir vagonda bir engelli koltuğu bulunduğunu ifade etti.

Eryaman YHT Garı 15 Mart'ta hizmete açıldığında yüksek hızlı trenlerin 2 hattı kullanabilir hale geleceğini kaydeden Arslan, "Aynı zamanda yüksek hızlı trenlerde de yaz tarifesine geçeceğiz. Ülke genelinde günde 44 yüksek hızlı tren seti çalıştırıyorken 52 sete de çıkarmış olacağız. Böylece yaz tarifesini de 15'i itibarıyla başlatacağız. Hatlarla ilgili testler ve istasyonlarla ilgili çalışmalar bitti. Nihai temizlikler ve işlemler yapılıyor. Nisan ayı ortası itibarıyla 16-17'si gibi diyelim, inşallah Başkentray’ı Ankaralıların, Ankara'ya gelen misafirlerin ve bizim misafirlerimizin hizmetine sunacağız." diye konuştu.