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Başkentte kurban pazarında denetim

- Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürü Mümtaz Sinan başkanlığındaki ekipler, Yenimahalle Yakacık'taki kurban pazarını denetledi

Başkentte kurban pazarında denetim
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ANKARA (AA) - Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürü Mümtaz Sinan başkanlığındaki ekipler, Yenimahalle Yakacık'taki kurban pazarında denetimlerde bulundu.

Türkiye'nin birçok noktasından gelen üretici ve satıcıların buluşma noktası pazarda kurbanlık satışları başlarken yetkililer de denetimleri artırdı.

Veteriner hekimlerin de katıldığı denetimlerde besici ve esnafın taleplerini dinleyen yetkililer, kurbanlık alacak vatandaşlara da önerilerde bulundu.

Gıda ve Kontrol Genel Müdürü Sinan, yaptığı açıklamada, sağlıklı hayvanların pazara gelmesini temin ettiklerini belirterek, pasaportu bulunmayan, kulak küpesi eksik olan, zayıf, çelimsiz ve hastalıklı hayvanların pazara girişini engellediklerini ve bu konuyla ilgili 7 gün 24 saat denetim gerçekleştirdiklerini söyledi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin bu konudaki hassasiyetine de değinen Sinan, "Türkiye'deki teşkilatlarımız, tarım ve orman il müdürlüklerimiz, veteriner hekimlerimiz ve kurban komisyonlarınca denetlenen sahalarda olumsuzlukların yaşanmaması konusunda çok dikkatli hareket ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Vatandaşları kurbanlık alırken bilgilendirmek amacıyla her yıl olduğu gibi bu yıl da "Kurban Rehberi" hazırladıklarını ve bunu Türkiye'nin her köşesine dağıttıklarını kaydeden Sinan, aynı zamanda cep telefonlarına indirilecek "HAYSAG" uygulamasından kurbanlıklarla ilgili bilgilere de ulaşılabileceğini söyledi.

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