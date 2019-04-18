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Başkent'te Trabzon Günleri başladı

- Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: - "Etkinlik, ilklerin şehri olan Trabzon'un Türkiye'nin diğer illerine öncülük etmesi hasebiyle önemli" - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: - "Bunlar bizi biz yapan, kişiliğimizi oluşturan değerler. Tıpkı Türkiye'deki diğer şehirlerin kültürlerinde olduğu gibi biz de kültürümüzle gurur duyuyoruz"

Başkent'te Trabzon Günleri başladı
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ANKARA (AA) - Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, "Trabzon Günleri" etkinliğine katıldı.

Albayrak, Atatürk Kültür Merkezi'ndeki organizasyonda, "gönülden hissettiği" bir programda yer aldığını söyledi.

Bakan Albayrak, "Bugün Ankara'da olsak da kapıdan içeri girdiğimizde gerek insan olarak sahip olunan o enerjiye muhatap olmak gerek etraftaki resimler, stantlardaki Trabzon'u ve şehrin kültürünü yansıtmak için ortaya konulan değerlerle hakikaten bugün burası bize Trabzon olmuş." dedi.

Trabzon Günleri'ni düzenleyenlere teşekkür eden Albayrak, "Etkinlik, ilklerin şehri olan Trabzon'un Türkiye'nin diğer illerine öncülük etmesi hasebiyle önemli." diye konuştu.

Diğer illerin de kültür ve değerlerini anlatmak için benzer faaliyetler yapmaya başladıklarını dile getiren Albayrak, ülkenin dört bir yanında benzeri etkinliklerle Trabzon'un sıcaklığının, samimiyetinin, maddi, manevi, kültürel ve gastronomik değerlerinin tanıtılmasından duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Albayrak, tüm Ankaralıları, "Trabzon'u yaşamaları, anlamaları ve güzelliklerinden faydalanmaları" için 4 gün sürecek etkinliğe davet etti.

- "Kültürümüzle gurur duyuyoruz"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da programda bulunmaktan mutlu olduğunu, Trabzon'un kültürü, gelenek görenekleri, müzikleri ve damak tadıyla gurur duyduklarını söyledi. Varank, "Bunlar bizi biz yapan, kişiliğimizi oluşturan değerler. Tıpkı Türkiye'deki diğer şehirlerin kültürlerinde olduğu gibi biz de kültürümüzle gurur duyuyoruz." dedi.

Etkinliğin düzenlenmesine katkıda bulunanlara teşekkür eden Varank, Trabzon kültürünü Türkiye'nin her tarafına tanıtmak istediklerini dile getirdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan da organizasyonun hayırlı olmasını temenni etti.

Konuşmalarının ardından Trabzon Günleri'nin açılışını yapan Albayrak, Varank ve Turhan, stantları gezdi, vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

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Cahit TurhanTrabzon Günleri
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