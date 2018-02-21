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Başkonsolostan PERPA ziyareti

Bulgaristan İstanbul Başkonsolosu Angel Angelov, PERPA’da işadamları ile bir araya geldi. Bulgaristan Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) İş Konseyi Başkanı Osman Ak ve PERPA A Blok Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Sezgin'in önderliğinde gerçekleşen buluşmada önümüzdeki günlerde PERPA’da iki ülke arasında ticaretin geliştirilmesi için zirve yapılması konuşuldu.

Başkonsolostan PERPA ziyareti
Nil Yıldırım yazıyor - Bulgaristan İstanbul Başkonsolosu Angel Angelov, PERPA’da işadamları ile bir araya geldi. Bulgaristan Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) İş Konseyi Başkanı Osman Ak ve PERPA A Blok Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Sezgin'in önderliğinde gerçekleşen buluşmada önümüzdeki günlerde PERPA’da iki ülke arasında ticaretin geliştirilmesi için zirve yapılması konuşuldu.
PERPA bünyesindeki birçok iş adamının da katılımıyla gerçekleşen toplantıda Türkiye ve Bulgaristan arasındaki ticaret hacminin daha fazla artırılması için yapılması gerekenler masaya yatırıldı.
Yapılan toplantıyı değerlendiren Bulgaristan Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) İş Konseyi Başkanı Osman Ak şu görüşleri dile getirdi:
. PERPA’da Bulgaristan ve Türkiye'de arasındaki ticaretin daha da artması için çok önemli bir toplantı planlıyoruz.
. PERPA İstanbul’un en önemli ticaret merkezlerinden biri. Bu merkezdeki böyle bir toplantı herkesin işine yarayacak.
i yatırım fırsatları başlıklı bir iş formu yapacaklarını belirterek katılımında oldukça yoğun olacağını söyledi. Daha kesinleşmese de belli sektörlerden gruplandırmalar yapılacağını bunun her iki taraf içinde hem firmalar hemde yatırıcımlar birebir görüşme fırsatı yarattığına değindi.
PERPA’yı yanındaki heyetle birlikte ziyaret eden  Bulgaristan İstanbul Başkonsolosu Angel Angelov ise buluşmaya ilişkin şu görüşleri dile getirdi:
. Bulgaristan son dönemde en üyük atağı turizmde yaptı.
. Daha çok Türk dostumuzu Bulgaristan’a bekliyoruz.
. Ayrıca PERPA’yı gördümk hayran kaldım. Bu merkezde mutlaka bir ekonomi zirvesi yapmayılız.
.Türkiye ve Bulgaristan arasında ki bağların çok sağlam ve en büyük hedefimiz Türk dost devleti ile Bulgaristan arasında daha sıkı bağlar kurmak.

Yapılan toplantı sonrasında Angel Angelov ve heyeti PERPA'nın içerisinde bulunan yeni nesil yayıncılık anlayışıyla ekonominin nabzını tutan Kanal Ekonomi sütdyosunu ziyaret etti.
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Angel AngelovDEİKOsman AkPerpa
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