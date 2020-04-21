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"Başvurular e-Devlet üzerinden başladı"

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, sosyal yardım programının 3'üncü fazı için başvuruların e-Devlet üzerinden başladığını bildirdi.

"Başvurular e-Devlet üzerinden başladı"
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Bakan Selçuk, Twitter hesabında yaptığı paylaşımda, Sosyal Destek Programına T.C. kimlik numarasının son hanesi "0" olanların pazartesi, "2" olanların salı, "4" olanların çarşamba, "6" olanların perşembe ve "8" olanların cuma günü başvuru yapabileceğini belirtti.

Cumartesi ve pazar günleri ise sınırlama olmaksızın herkesin başvurabileceğini kaydeden Selçuk, paylaşımında "#BirlikteBaşaracağız" etiketini kullandı.

Bakan Selçuk, bir diğer paylaşımında, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi Pandemi Sosyal Destek Programına 3.Faz başvurularını e-devlet kapısı üzerinden almaya başladık." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
E DevletAile çalışma Ve Sosyal HizmetlerZehra Zümrüt SelçukKoronavirüs
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