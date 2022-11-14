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Bataryayı konuşacaklara duyuru

Piltech Zirvesi “Enerjinin Depola Geleceğini Kurtar” başlığı ile 16-17-18 Kasım 2022 tarihlerinde Küresel Isınma Kurultay Komitesi ve Eko Fuarcılık tarafından düzenleniliyor.

Bataryayı konuşacaklara duyuru

Son dönemde herkes batarya ile ilgili.  TOGG fabrika açılışında da herkes batarya konuştu. Kimin bataryası daha iyi ise gelecekte o dünyaya hakim olacak diyenler bile oldu.İşte bu kapsamda önemli isimlerin katılımlarıyla kamuoyunda farkındalık yaratmaya katkı sağlayacak PİLTECH etkinlik masaya yatırılacak. 

 “Enerjinin Depola Geleceğini Kurtar” başlığı ile 16-17-18 Kasım 2022 tarihlerinde Küresel Isınma Kurultay Komitesi ve Eko Fuarcılık tarafından düzenlenen etkinlik Pil Teknolojileri ve Elektro-Mobilite PİLTECH kapsamında Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi’nde düzenlenecek. 

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Piltech ZirvesiEnerjinin Depola Geleceğini KurtarTOGG
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