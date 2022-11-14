Bataryayı konuşacaklara duyuru

Son dönemde herkes batarya ile ilgili. TOGG fabrika açılışında da herkes batarya konuştu. Kimin bataryası daha iyi ise gelecekte o dünyaya hakim olacak diyenler bile oldu.İşte bu kapsamda önemli isimlerin katılımlarıyla kamuoyunda farkındalık yaratmaya katkı sağlayacak PİLTECH etkinlik masaya yatırılacak.

“Enerjinin Depola Geleceğini Kurtar” başlığı ile 16-17-18 Kasım 2022 tarihlerinde Küresel Isınma Kurultay Komitesi ve Eko Fuarcılık tarafından düzenlenen etkinlik Pil Teknolojileri ve Elektro-Mobilite PİLTECH kapsamında Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi’nde düzenlenecek.