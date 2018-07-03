"Batı Akdeniz Bölgesi aylık enflasyonda iyi durumda"

ANTALYA (AA) - Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin, Antalya, Isparta ve Burdur illerini kapsayan Batı Akdeniz Bölgesi'nin, aylık enflasyonda Türkiye'de en iyi durumda olduğunu belirterek, "Altı aylık ve yıllık bazda ise ortalamanın üzerinde olduğu görülmektedir." ifadesini kullandı.

ATSO Başkanı Davut Çetin ile Batı Akdeniz Ekonomisini Geliştirme Vakfı (BAGEV) ve Antalya Ticaret Borsası (ATB) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır, yaptıkları yazılı açıklamalarda, haziran ayı enflasyon rakamlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Çetin, eylül ayından sonra baz etkisiyle yıllık enflasyonda yavaşlama ihtimali olsa bile elektrik ve doğalgaz fiyatlarında ayarlanma zorunluluğunun beklentilerin iyileşmesini engellediğini aktararak, şöyle devam etti:

"Tarımda piyasa derinliği olmadığı için üretimde mevsimlik düşüşler veya dönemsel ihracat artış veya azalışları yüksek fiyat dalgalanmalarına neden olabilmektedir. Tarımda küçük üreticiyi ve tüketiciyi korumayan mevcut sistemin yetersiz kaldığı, Avrupa Birliği'nin modeline benzer yeni bir destekleme ve dış ticaret rejimine ihtiyacımız olduğu görülmektedir. Merkez Bankasının enflasyon hedeflerinin maalesef inandırıcılığı kalmamıştır. Merkez Bankası yönetimi para politikasındaki hataların ve inandırıcı olmayan hedef açıklamalarının neden olduğu güven kaybını, kur-enflasyon sarmalının stagflasyon riskine yol açtığını görmeli ve gereğini yapmalıdır. Bölgedeki (Antalya-Isparta-Burdur) enflasyon rakamlarına bakıldığında TÜFE yüzde 2,23, 6 aylık yüzde 10,17 ve yıllık bazda yüzde 16,76 olarak gerçekleşti. Bu oranlara göre Antalya, Isparta ve Burdur illerini kapsayan Batı Akdeniz Bölgesi'nin, aylık enflasyonda Türkiye'de en iyi durumda, 6 aylık ve yıllık bazda ise ortalamanın üzerinde olduğu görülmektedir."

- BAGEV ve ATB Başkanı Çandır

BAGEV ve ATB Başkanı Ali Çandır da "Haziran ayı tüketici ve yurt içi üretici enflasyonları bizi 90'lı yılların enflasyonist ortamına doğru götürmektedir. Üstelik bu kez, 90'lı yıllardan farklı olarak, G20 ülkeleri içindeki açık ara enflasyon liderliğimiz söz konusudur." ifadesini kullandı.

Çandır, Antalya, Burdur, Isparta illerini kapsayan Batı Akdeniz'de tüketici enflasyonuyla ilgili de şunları kaydetti:

"26 bölge içerisinde aylık enflasyonda en düşük artışı yaşayan bölgemiz, yıllıkta en yüksek 5'inci sırada yer almıştır. Türkiye ortalamasında yüzde 5,98 olan gıda enflasyonu Batı Akdeniz'de yüzde 5,02, yüzde 2,66 olan ulaştırma bölgemizde yüzde 2,52, yüzde 1,03 olan konut bölgemizde yüzde 0,69 ve yüzde eksi 1,15 olan giyim bölgemizde yüzde eksi 2,48 olarak ilan edilmiştir. Turizmdeki hareketliliğin de etkisiyle lokanta ve oteller kaleminde yüzde 1,74 olan Türkiye ortalamasına karşılık bölge enflasyonunda yüzde 3,13 artış yaşanmıştır."