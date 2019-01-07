Batı Akdeniz için 2019 ihracat hedefi 2 milyar dolar

ANTALYA (AA) - Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB) Başkanı Hakkı Bahar, Batı Akdeniz'in 2019 yılı ihracat hedefinin 2 milyar dolar olarak belirlendiğini bildirdi.

Bahar, BAİB merkezinde düzenlediği basın toplantısında, bölgenin 2018 yılı ihracat rakamları ve 2019 hedefleri konusunda bilgi verdi.

Geçen yıl Türkiye ihracatının bir önceki yıla göre yüzde 7,1 artarak 168,1 milyar dolar olarak gerçekleştiğini hatırlatan Bahar, bu rakamın Cumhuriyet tarihinde rekor olduğunu söyledi.

Antalya, Isparta ve Burdur illerini kapsayan BAİB üzerinden yapılan ihracatın ise 2018 yılında 1 milyar 756 milyon 164,5 bin dolar olarak gerçekleştiğini belirten Bahar, ihracatın bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 3 artış gösterdiğini bildirdi. Bölgeden en fazla madencilik ihracatı yapıldığını ifade eden Bahar, şöyle konuştu:

"BAİB üzerinden 2018 yılında yapılan madencilik ihracatı yaklaşık 485 milyon dolar oldu. Bunu, 449 milyon dolar ile yaş meyve ve sebze ihracatı, 166 milyon dolar ile kimyevi maddeler ihracatı, 145 milyon dolar ile mobilya, kağıt ve orman ürünleri ihracatı ve 106 milyon dolar demir ve demir dışı metaller ihracatı takip etti. En fazla ihracat yaptığımız ülke 250 milyon dolar ile Çin oldu. Bu ülkeyi 121 milyon dolarla Almanya, 114 milyon dolarla Rusya, 72 milyon dolarla ABD ve 61 milyon dolarla Romanya takip etti."

Yıl içerisinde bölgeden bin 771 firmanın ihracat yaptığını belirten Bahar, bölgenin ihracatının kilogram değerinin 0,59 dolar olarak gerçekleştiğini, ihracat değerinin 2017 yılına göre yüzde 7,27 arttığını dile getirdi.

Bahar, "BAİB olarak 2019 yılı için ihracat hedefimiz 2 milyar dolar. 2023 yılında da bölgeden 5 milyar dolarlık ihracat hedefimiz var. Akademisyenler ve üniversitelerle iş birliği yaparak 2019 yılında ihracata dayalı üretim sınai master planını yaptırmak istiyoruz. 2019'da hayırlı haberlerle önünüze gelmeyi planlıyoruz." diye konuştu.

- Novorossisk'e Türk hali projesi

BAİB olarak planladıkları projeler hakkında da bilgi veren Başkan Hakkı Bahar, yeni pazar olarak Afrika'yı çok önemsediklerini bildirdi. Kenya, Mozambik, Tanzanya, Uganda gibi ülkelerin modern tarıma yeni geçtiğini ve bu ülkelerin tarım teknolojilerinden tohuma, sera ürünlerinden sulama ürünleri ve gübreye kadar birçok ürüne ihtiyacı olduğunu ifade eden Bahar, bu ülkelerin bölge ihracatçıları için iyi bir pazar olabileceğini söyledi.

"İhracat loncaları" projesi ile değişik grupları lonca faaliyetleri adı altında buluşturarak bölgedeki firmalara ihracat kültürünü aşılamak istediklerini kaydeden Bahar, "İhracat eski bir kavram fakat bölgemizdeki tüm sektörlere yayılmış bir kavram değil. İhracatı tüm sektörlere yaymak istiyoruz." dedi.

Rusya'nın Karadeniz kıyısındaki liman kenti olan Novorossisk'e Türk ihracatçıları olarak bir hal kurma girişimini başlattıklarını da belirten Bahar, "Buna yaş meyve sebze lojistik merkezi de diyebiliriz. Rusya geniş bir bölge olduğu için burayı soğuk hava noktalarının da olduğu bir dağıtım üssü olarak kullanmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

Rusya'dan yaş meyve sebze konusunda yapılan her bildirimin zirai ilaç kalıntısı olduğu gibi anlaşılmaması gerektiğini de ifade eden Bahar, "2018 yılında Rusya'dan 700-750 civarında bildirim oldu. İade edilen ürün 100-110 civarında. Antalya'da ise 7. Antalya'da Rusya'dan dönen ürünlerin bir tanesi bile kimyasal ilaçtan dolayı değil. Tuta (domates güvesi), Akdeniz meyve sineği gibi nedenlerle dönen ürün var yani kaliteyle alakalı. İade konusu ürünleri sürekli insan sağlığına zararlı ürün olarak sunmak yanlış." açıklamasında bulundu.