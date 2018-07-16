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Batı Akdeniz ihracatı 1 milyar doları aştı

- BAİB Başkanı Hakkı Bahar: - "2 milyar dolar ihracat hedefine ulaşmada önemli bir durak olarak gördüğümüz 1 milyar dolar ihracat rakamını geride bırakmamız ihracat ailesinde büyük bir mutluluk yarattı ve moral verdi"

Batı Akdeniz ihracatı 1 milyar doları aştı

ANTALYA (AA) - Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB) Başkanı Hakkı Bahar, bölge olarak 15 Temmuz itibarıyla ihracatta 1 milyar doları aştıklarını bildirdi.

Bahar, yaptığı açıklamada, Antalya, Burdur ve Isparta illerini kapsayan Batı Akdeniz bölgesinde gerçekleşen ihracatta 1 milyar dolar rakamına geçen yıla kıyasla 25 gün daha önce ulaştıklarını belirtti.

Batı Akdeniz bölgesinden yıl sonu itibarıyla 2 milyar dolar ve üzeri ihracat gerçekleştirilmesini hedeflediklerine işaret eden Bahar, "2 milyar dolar ihracat hedefine ulaşmada önemli bir durak olarak gördüğümüz 1 milyar dolar ihracat rakamını geride bırakmamız ihracat ailesinde büyük bir mutluluk yarattı ve moral verdi. Şimdi kısa sürede 1,5 milyar dolar rakamına ulaşmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

- En fazla ihracat Çin'e

Batı Akdeniz'den, 15 Temmuz itibarıyla yaş meyve sebze sektörü 285,3 milyon dolar, maden sektörü 265 milyon dolar, kimya sektörü 90,2 milyon dolar, ağaç ve orman sektörü 77,9 milyon dolar, demir ve demir dışı metaller sektörü ise 54,3 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi.

En fazla ihracat yapılan ülkeler ise 141 milyon dolar ile Çin Halk Cumhuriyeti, 75,5 milyon dolar ile Almanya, 66,8 milyon dolar ile Rusya Federasyonu, 45,2 milyon dolar ile Romanya, 45,1 milyon dolar ile ABD oldu.

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