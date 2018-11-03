Batı Akdeniz ihracatı 1,5 milyar dolara yaklaştı

ANTALYA (AA) - Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB) Başkanı Hakkı Bahar, bölgelerinden yapılan ihracatın yılın 10 aylık döneminde yüzde 5,73 artışla 1 milyar 452 milyon 340 bin dolara ulaştığını bildirdi.

Bahar, yaptığı yazılı açıklamada Antalya, Burdur ve Isparta'yı kapsayan Batı Akdeniz'de her geçen gün ihracatın bir önceki döneme kıyasla rekorlar kırarak arttığını belirtti.

Batı Akdeniz'de ihracat rakamlarının 1,5 milyar dolara ulaşmasına sayılı günler kaldığına işaret eden Bahar, "Bölgemizin ihracatı geride kalan 10 ayın sonunda yüzde 5,73 artışla 1 milyar 452 milyon 340 bin 853 dolara ulaştı. Antalya, Burdur ve Isparta'dan sadece ekimde gerçekleşen ihracat ise yüzde 1,25 azalışla 140 milyon 735 bin 715 dolar oldu." ifadelerini kullandı.

Bu dönemde en fazla ihracatı madencilik sektörünün gerçekleştirdiğini, en fazla ihracat yapılan ülkenin Çin Halk Cumhuriyeti olduğunu aktaran Bahar, sektörün en fazla ihraç ettiği ürünün ise doğal taş olduğunu vurguladı.

- Domates ihracatı 100 milyon dolara yaklaştı

Maden sektörünün yaklaşık 300 milyon dolar tutarında doğal taş ihracatı gerçekleştirdiğini belirten Bahar, şunları kaydetti:

"İşlenmiş mermer ihracatı 68 milyon dolara ulaşırken, ham plaka ihracatı 198,9 milyon dolar olarak gerçekleşti. Geçen yılın 10 aylık dönemine göre yüzde 12,15 ihracat artışının yaşandığı yaş meyve sebze sektöründe en fazla ihraç edilen ürün domates oldu. Bölgemizden gerçekleşen domates ihracatı 100 milyon dolara yaklaştı. Sektörün en fazla ihraç ettiği ikinci ürün biber olurken, ihracat rakamı 65,3 milyon dolara yükseldi. Yaş meyve sebze ihracat sezonunun önümüzdeki günlerde hareketlenmesiyle ihracat rakamlarının daha da yükselmesi bekleniyor."