Batı Akdeniz sebze meyvesi için yeni pazarlar aranıyor

ANTALYA (AA) - Batı Akdeniz Kalkınma Ajansının (BAKA), Antalya'da düzenlenecek InterFresh 2018 Fuarı'na, Körfez ve Ortadoğu ülkelerinden 40 kişilik alım heyeti getireceği bildirildi.

BAKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, yaş sebze ve meyvede marka olan Antalya'da ilk kez 17-20 Ekim tarihlerinde düzenlenecek InterFresh 2018'in gerçekleşmesinde ana paydaşlardan olan Ajans, fuarla eş zamanlı olarak Körfez ve Ortadoğu ülkelerinden 40 kişilik alım heyetini de Antalya'ya getiriyor.

Isparta Valisi ve BAKA Yönetim Kurulu Başkanı olan Şehmus Günaydın'ın direktifleri ile gerçekleştirilen ve Antalya Valisi Münir Karaloğlu'nun ev sahipliğini yapacağı alım heyeti programı ile Batı Akdeniz'in yaş sebze ve meyve ihracatının artırılması ve hedef pazarların çeşitlendirilmesi amaçlanıyor.

Suudi Arabistan, Irak, Lübnan, Ürdün, Sudan, Umman ve Yemenli firmaların temsilcilerinden oluşan 40 kişilik alım heyeti, InterFresh 2018'de Antalya, Isparta ve Burdur'dan sektör firmaları ve birliklerle yeni iş birliği fırsatları amacıyla ikili görüşmeler yapacak.

Yaş sebze meyve alım heyeti, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) ve Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB) ile toptancı hal ziyaretleri gerçekleştirecek. Körfez ve Ortadoğu ülkelerinden gelen heyettekilerin firma ve sera ziyaretleri ile yeni iş bağlantıları kurması da hedefleniyor.