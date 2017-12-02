Batı Akdeniz'de 11 aylık ihracat 1,5 milyar doları aştı

ANTALYA (AA) - Batı Akdeniz İhracatçılar Birliğince (BAİB) ocak-kasım döneminde 1 milyar 535 milyon 668 bin dolarlık ihracat yapıldı.

BAİB'den yapılan açıklamaya göre, birlik tarafından 2017'nin 11 aylık döneminde gerçekleştirilen ihracat, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 19,5 arttı. İhracat bu dönemde 1 milyar 535 milyon 668 bin dolar oldu.

Bölgede en fazla ihracat ise 364 milyon 410 bin dolar ile madencilik sektöründe gerçekleştirildi. Sektörün ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 26,9 arttı. Madencilik sektörünü, 357 milyon 101 bin dolarla yaş meyve sebze sektörü ve 166 milyon 431 bin dolarla kimya sektörü izledi.

Bölgeden en fazla ihracat Çin'e yapıldı. Bu ülkeye ihracat, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 41,2 artışla 278 milyon 206 bin dolara çıktı. Çin'i, 122 milyon 397 bin dolarlık ihracatla Almanya izledi.

Rusya'ya gerçekleştirilen ihracat da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18,9 artışla 894 bin 951 dolara ulaştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen BAİB Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Satıcı, 2017'nin sonuna yaklaşırken açıklanan ihracat rakamlarının sektörler adına mutluluk ve umut verici olduğunu belirtti. Bölgeden aylık 140 milyon dolar ihracat gerçekleştirildiğine dikkati çeken Satıcı, yıl sonu itibarıyla 1 milyar 600 milyon dolar ihracat hedeflediklerini kaydetti.