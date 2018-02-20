Batı Akdeniz'de ihracata

ANTALYA (AA) - Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Satıcı, Antalya, Burdur ve Isparta'da faaliyet gösteren 169 ihracatçıya yeşil pasaport verildiğini belirterek, "Bugün itibarıyla bölge ihracatımız yüzde 23 artışla 260 milyon doları aştı." değerlendirmesinde bulundu.

Satıcı, yaptığı yazılı açıklamada, geçen yılın ihracat anlamında parlak bir yıl olduğunu, Batı Akdeniz ihracatına yeşil pasaport dopingi geldiğini bildirdi.

"Antalya, Burdur ve Isparta illerinde faaliyet gösteren 169 ihracatçıya yeşil pasaport verildi." ifadesini kullanan Satıcı, yıl içerisinde bu rakamın daha da artacağını kaydetti.

Yeşil pasaport alan ihracatçıların artık birçok ülkeye zaman kaybı yaşamadan girebileceğini, ürünlerini pazarlayabileceğini aktaran Satıcı, yeşil pasaportun ihracatçılar için büyük avantaj olduğunu belirtti.

Satıcı, BAİB üyelerinin iş görüşmesi yapacağı birçok ülkeye kolayca giriş yapacağını vurgulayarak, "Uygulamaya katkılarından dolayı başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Başbakanımıza, Ekonomi Bakanımıza, TİM Başkanımıza teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Batı Akdeniz'den 2017 yılında yüzde 19,3 artışla 1,7 milyar dolar ihracat gerçekleştiğini hatırlatan Satıcı, şunları kaydetti:

"2018'de bölgemizden gerçekleşen ihracatı 2 milyar doların üzerine çıkarmayı hedefliyoruz. Bugün itibarıyla bölge ihracatımız yüzde 23 artışla 260 milyon doları aştı. Yeşil pasaportlarıyla birçok ülkeye kolayca giriş yapacak olan ihracatçılarımız, bu pazarlarda ticari ilişkiler kuracaklar ve ürünlerini satacaklar. İhracatçının dünyayı serbestçe dolaşması ihracatın gelişmesinde büyük önem arz ediyor. Önümüzdeki dönemde de kriterlere uygun olan ihracatçılarımıza yeşil pasaport verilecek."