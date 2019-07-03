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Batı Akdeniz'den 6 ayda 921 milyon dolarlık ihracat

- BAİB Başkanı Hakkı Bahar: - "Antalya, Burdur ve Isparta illerini kapsayan Batı Akdeniz'den yılın ilk yarısında 921 milyon 455 bin 278 dolarlık ihracat gerçekleşti"

Batı Akdeniz'den 6 ayda 921 milyon dolarlık ihracat
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ANTALYA (AA) - Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB) Başkanı Hakkı Bahar, yılın ilk yarısında Batı Akdeniz'den 921 milyon 455 bin 278 dolarlık ihracatın gerçekleştiğini bildirdi.

Bahar, yaptığı yazılı açıklamada, bölgede sadece haziranda gerçekleşen ihracatın, 129 milyon 552 bin 975 dolara ulaştığını belirtti.

En fazla ihracatı 1 Ocak-30 Haziran arasında yaş meyve sebze, ikinci en fazla ihracatı ise maden sektörünün gerçekleştirdiğini aktaran Bahar, şunları kaydetti:

"Antalya, Burdur ve Isparta illerini kapsayan Batı Akdeniz'den yılın ilk yarısında 921 milyon 455 bin 278 dolarlık ihracat gerçekleşti. Bölge ihracatının lokomotifi durumundaki bu iki sektörün ihracatı, yarım milyar dolara yaklaştı. Demir ve demir dışı metaller sektörü, en fazla ihracat gerçekleştiren ilk 5 sektör arasında, yüzde 65 oranındaki ihracat artışıyla ihracatını en fazla artıran sektör oldu."

Bahar, Batı Akdeniz'den en fazla ihracatın geçmiş yıllardaki gibi Çin Halk Cumhuriyeti'ne gerçekleştiğini bildirdi.



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