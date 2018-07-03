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Batı Akdeniz'den ihracat

- Antalya, Burdur ve Isparta'dan yapılan ihracat, haziranda 2017'nin aynı ayına göre yüzde 10,85 geriledi - BAİB Başkanı Hakkı Bahar: - "Haziran ayında ihracatta yaşanan gerilemede Ramazan Bayramı tatili etkili oldu"

Batı Akdeniz'den ihracat

ANTALYA (AA) - Antalya, Burdur ve Isparta illerini kapsayan Batı Akdeniz'de ihracat, haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10,85 gerileyerek 140 milyon 238 bin 130 dolar oldu.

Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB) Başkanı Hakkı Bahar, yaptığı yazılı açıklamada, ocak-haziran döneminde ihracatın 2017'nin aynı dönemine göre yüzde 10,37 artarak 932 milyon 697 bin 231 dolar düzeyinde gerçekleştiğini ifade etti.

Bölge ihracatının bu ayın ilk yarısında 1 milyar dolar rakamını aşmasının beklendiğini vurgulayan Bahar, şunları kaydetti:

"Yıl sonunda ise bölgeden 2 milyar dolar ihracat gerçekleştirilmesi hedefleniyor. Yılın ilk altı ayında yaklaşık 273 milyon dolar yaş meyve ve sebze ürünleri, turunçgiller, çay, 246 milyon dolar madencilik ürünleri, 81 milyon dolar kimya, 71 milyon dolar ağaç mamulleri ve orman ürünleri, 48 milyon dolar demir-demir dışı metaller-adi metaller ihracatı yapıldı. Yılın ilk yarısında Batı Akdeniz'den ülke bazında en fazla ihracat 130,2 milyon dolarla Çin'e gerçekleştirildi. Haziran ayında ihracatta yaşanan gerilemede Ramazan Bayramı tatili etkili oldu."

İhracatın artırılması için çalışmaların devam edeceğini belirten Bahar, Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi ve Desteklenmesi (UR-GE) projeleri düzenleyeceklerini bildirdi.


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