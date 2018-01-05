Batı Akdeniz'in 2018 ihracat hedefi 2 milyar dolar

ANTALYA (AA) - Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB) Başkanı Mustafa Satıcı, bölge ihracatında 2017'de ciddi bir ivme yakalandığını belirterek, "Bu ivmeyi 2018'de de devam ettirmeyi planlıyoruz. Bu yıl Isparta, Burdur ve Antalya illerinden toplam 2 milyar dolar civarında ihracat yapmayı hedefliyoruz." dedi.

Satıcı, BAİB'de düzenlediği basın toplantısında bölge ihracatında 2017 verilerini değerlendirdi, 2018 hedeflerini açıkladı.

Antalya, Burdur ve Isparta üçgeninde 6 bini aşkın ihracatçı firma ile gerçekleştirdikleri yoğun faaliyetler sayesinde bölge ihracatı adına çok başarılı bir yılı geride bıraktıklarına işaret eden Satıcı, bir önceki yıla göre geçen yıl yüzde 19,3 ihracat artışı sağlandığını ve 15 ülkeye ilk kez ihracat gerçekleştirildiğini bildirdi.

Geride bırakılan yıl 1,6 milyar dolar olan ihracat hedefinin üzerine çıkarak 1 milyar 706 milyon dolar ihracat gerçekleştirdiklerini kaydeden Satıcı, "Bu, Birlik tarihinde gerçekleştirdiğimiz en yüksek ihracat rakamı. Bölge olarak 156 ülkeye ihracat gerçekleştirdik. Döviz kurlarının ihracatçılar lehine gelişmesi ve dış pazarlarda sağladığımız ivme ile hedefimizi 100 milyon dolardan fazla aştık." diye konuştu.

- En yüksek ihracat maden sektöründe

En yüksek ihracatın geçen yıl yaklaşık 505 milyon dolarla maden sektöründe yapıldığını belirten Satıcı, bu sektörü yaklaşık 413 milyon dolarla yaş meyve ve sebze, 179 milyon dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri, 151 milyon dolarla mobilya, kağıt ve orman ürünleri, 62 milyon dolarla demir ve demir dışı metaller sektörlerinin takip ettiğini bildirdi.

Ülke bazında bakıldığında en fazla ihracatın 301 milyon dolarla Çin'e yapıldığını ifade eden Satıcı, bu ülkeyi 131 milyon dolarla Almanya, 79 milyon dolarla İran, 75 milyon dolarla ABD, 64 milyon dolarla Rusya'nın takip ettiğini aktardı.

Ortadoğu ve AB ülkelerine de ihracatın her geçen gün arttığına dikkati çeken Satıcı, şöyle devam etti:

"2017'de ihracatta önemli bir ivme yakaladık, 2018'de de bunu devam ettirmeyi planlıyoruz. Dış konjonktür ve bölgedeki siyasi riskler en büyük sıkıntımız. Bunun dışında özellikle döviz kurları, Türk Eximbank'ın ve hükümetimizin desteği maksimum düzeyde devam ediyor. Bölgesel riskler takdir edersiniz ki bizim elimizde olmayan nedenler. Bu çerçevede bu ivmeyi 2018'de de devam ettirmeyi planlıyoruz. Bu yıl Isparta, Burdur ve Antalya illerinden toplam 2 milyar dolar civarında bir ihracat yapmayı hedefliyoruz. Bu rakamlara 100 milyon dolarlardan geldik. Önce 1 milyar doları aşmayı hedefledik ve bunu gerçekleştirdik. Bu arada önceki gün Ekonomi Bakanlığımız liderliğinde yapılan toplantıda Antalya, ihracatı 1 milyar doların üzerine çıkaran il olarak 16'ıncı sırada yerini aldı. Bölge ihracatını da 2 milyar dolara çıkarıp Burdur ve Isparta illerimizin de potansiyelini ortaya koymaya çalışacağız."

Satıcı, son günlerde petrol fiyatlarının artmaya başladığını, bunun her ne kadar kamu bütçesine yük getirse de Rusya ve Ortadoğu başta olmak üzere petrol geliri olan ülke ihracatlarına pozitif katkı sağlayacağını düşündükleri değerlendirmesinde bulundu.

- Domates fiyatları

Önceki yıllarda Rusya'ya yıllık 250-300 bin ton civarında domates ihracatı bulunduğunu anımsatan Satıcı, uçak krizinin ardından domates ihracatının yasaklandığını, geçen yıl ise Rusya'nın 3 firmaya yıllık 50 bin tonla sınırlı olmak üzere ihracat izni verdiğini söyledi.

Bu yaklaşımı doğru bulmadıklarını ve bu konuda Ekonomi Bakanlığının ciddi girişimleri bulunduğunu belirten Satıcı, "Rusya'dan geçtiğimiz haftalarda heyetler geldi, bölgede incelemelerde bulundular. Bu listenin bir miktar daha genişlemesini bekliyoruz ama yeterli bulmuyoruz. Bizim buradaki anlayışımız kalite ve standartları Rusya belirlesin, ürünleri kimin ihraç edeceğine ise karışmasın." diye konuştu.

Rusya krizine bağlı olarak geçmiş yıllarda domates üreticisinin bir miktar tedirginlik yaşadığını ve domates üretiminin bir kısmının başka çeşitlere kaydığını dile getiren Satıcı, "Buna bağlı olarak ürün arzından bir azalma oldu. Son haftalarda havaların soğuk gitmesi de ürün rekoltesini azalttı. Bunlar da ürün fiyatlarının bir miktar yukarı çıkmasına neden oldu. Türkiye'nin ciddi bir domates üretimi var, üretimin ihracatın en yoğun olduğu dönemde bile yüzde 20'sini ihraç etmişiz. Önümüzdeki günlerde domates fiyatlarının normale ineceğini düşünüyoruz." dedi.

Geçen yılın son 2 ayında Ekonomi Bakanlığı Koordinasyonunda Türkiye genelinde yaklaşık 11 bin firmanın e-ticaret sitelerine üye yapıldığını anımsatan Satıcı, e-ticaretin giderek büyüyen bir pazar olduğunu, bunun ihracatçı firmalara da olumlu katkı sağlayacağını düşündüğünü söyledi.

Satıcı, nisanda BAİB olağan genel kurulu yapılacağını ve yeni dönemde başkanlık için aday olmayacağını sözlerine ekledi.