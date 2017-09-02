Batı Akdeniz'in ihracatı artıyor

ANTALYA (AA) - Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB) Başkanı Mustafa Satıcı, Batı Akdeniz’in ihracat rakamlarının yılın geride kalan 7 ayında olduğu gibi ağustosta da yükselişini sürdürdüğünü bildirdi.

Satıcı, yaptığı yazılı açıklamada, ağustosta en fazla ihracatı madencilik sektörünün gerçekleştirdiğini belirtti.

İhracatta maden, yaş meyve sebze ve kimya sektörlerinin 100 milyon dolar barajını aştığını, mobilya kağıt ve orman ürünleri sektörünün de 100 milyon dolar ihracata çok yaklaştığını vurgulayan Satıcı, şunları kaydetti:

"Batı Akdeniz’in ihracat rakamları yılın geride kalan 7 ayında olduğu gibi ağustosta da yükselişini sürdürdü. Antalya, Burdur ve Isparta'dan 1 Ocak 2017 ile 31 Ağustos 2017 arasında yüzde 22,2 artış ile 1 milyar 115 milyon 121 bin 377 dolar ihracat gerçekleştirildi. Geride kalan dönemde ihracat rakamlarımız ay bazında yükselişini hep yüzde 20 bandında gerçekleştirdi. Bölgemizden sadece ağustosta ise yüzde 20,1 artış ile 147 milyon 049 bin 941 dolar ihracat yapıldı. Batı Akdeniz’in demir ve demir dışı metaller sektörü de yüzde 50'ye yakın ihracat artışı sağladı. Çin, en büyük pazarımız konumunda. Amerika Birleşik Devletleri'ne yapılan ihracat bu dönemde de artışını sürdürdü. Kısa süre önce alternatif pazar olarak değerlendirilen Amerika Birleşik Devletleri, pazara yönelik gerçekleştirilen yoğun çalışmalar neticesinde bölgemizin önemli pazarları arasındaki yerini aldı. 10 milyon dolar ve üzeri ihracat yaptığımız 26 ülkenin 20’sinde ihracat artışı sağlandı."