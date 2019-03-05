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Batı Akdeniz'in ihracatı arttı

- BAİB Başkanı Hakkı Bahar: - "Bölge ihracatı şubat ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 14,50 arttı. Dünyanın 127 ülkesine ihracat yapma başarısı gösteren Batı Akdenizli ihracatçılar, bunun karşılığında bölge ekonomisine şubat ayında 164 milyon 353 bin 950 dolar kazandırdı" - "Batı Akdeniz'den bu dönemde en fazla ihracat Rusya'ya gerçekleşti. Rusya, uzun bir aradan sonra ilk kez en fazla ihracat yapılan ülkeler sıralamasında birinci basamağa yerleşti"

Batı Akdeniz'in ihracatı arttı
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ANTALYA (AA) - Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB) Başkanı Hakkı Bahar, bölge ihracatının şubat ayında geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 14,50 arttığını belirterek, "Dünyanın 127 ülkesine ihracat yapma başarısı gösteren Batı Akdenizli ihracatçılar, bunun karşılığında bölge ekonomisine şubat ayında 164 milyon 353 bin 950 dolar kazandırdı." ifadesini kullandı.

Bahar, yaptığı yazılı açıklamada, Batı Akdeniz bölgesinin ihracatının şubat ayı itibarıyla yükselişe geçtiğini bildirdi.

Bölgedeki firmalarca yapılan ihracatın şubat ayında yıllık bazda yüzde 14,50 arttığını belirten Bahar, şunları kaydetti:

"Dünyanın 127 ülkesine ihracat yapma başarısı gösteren Batı Akdenizli ihracatçılar, bunun karşılığında bölge ekonomisine şubat ayında 164 milyon 353 bin 950 dolar kazandırdı. Batı Akdeniz bölgesinin 2 aylık toplam ihracatı ise yüzde 6,27 artışla 324 milyon 719 bin 181 dolara yükseldi. Yaş meyve sebze sektörü, hortum, sel ve fırtına felaketine rağmen bölgemizden en fazla ihracatı gerçekleştiren sektör oldu. Doğal afetlere rağmen sektörün bu denli ihracat gerçekleştirmesi, önümüzdeki aylar adına ümit verdi."

- İhracatta Rusya ilk sırada

Bölgeden en fazla ihracatı gerçekleştiren ikinci sektörün madencilik olduğunu bildiren Bahar, Çin'de yaşanan daralmaya rağmen maden sektörünün doğal taş ağırlıklı olmak üzere 66,4 milyon dolarlık dış satım gerçekleştirdiğini ifade etti.

Bahar, şu bilgileri verdi:

"Demir ve demir dışı metaller sektörü geçen yıl başlayan ihracat artışını bu yıl da aralıksız olarak sürdürdü. Batı Akdeniz'den bu dönemde en fazla ihracat Rusya'ya gerçekleşti. Rusya, uzun bir aradan sonra ilk kez en fazla ihracat yapılan ülkeler sıralamasında birinci basamağa yerleşti. Geride kalan iki aylık dönemde Rusya'ya gerçekleştirilen ihracatta yüzde 40'ın üzerinde artış yaşandı. Rusya'ya ihracatın önümüzdeki dönemlerde de artması bekleniyor. Bu dönemde Özbekistan ve İspanya'ya ihracatta ciddi artış yaşandı. Bu tablo Batı Akdeniz ihracatının ürün ve pazar anlamında çeşitliliğini gözler önüne serdi."




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