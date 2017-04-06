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Batı Balkanlarda yoksulluk azaldı

- Dünya Bankasının 2016 yılına dair Batı Balkan ülkelerini kapsayan raporu yayınlandı - Raporda Batı Balkan ülkelerinde yoksulluğun azaldığı kaydedilirken en hızlı ekonomik büyümeyi Kosova'nın gerçekleştirdiği ifade edildi

Batı Balkanlarda yoksulluk azaldı

PODGORİCA (AA) - Dünya Bankasının Batı Balkan ülkeleri Arnavutluk, Sırbistan, Bosna Hersek, Karadağ, Makedonya ve Kosova'yı kapsayan 2016 yılına dair raporu yayınlandı.

Raporda, genel olarak tüm Batı Balkan ülkelerinde yoksulluğun azaldığına işaret edilirken, 2016 yılında en hızlı ekonomik büyümenin Kosova'da görüldüğü kaydedildi.

Dünya Bankasının bölgedeki ekonomistlerinden Sanja Madzarevic Suster, Karadağ'ın başkenti Podgorica'da düzenlenen basın toplantısında, bölge ülkelerinin ekonomik kalkınma düzeylerini kapsayan raporun sunumunu gerçekleştirdi.

Batı Balkan ülkelerinin bir önceki yıla oranla 2016'da önemli bir ilerleme kaydettiğini belirten Suster, Arnavutluk ve Sırbistan ekonomilerindeki ekonomik büyümenin dikkati çektiğini hatırlattı.

Karadağ ve Makedonya ekonomilerinin daha yavaş ilerleme kaydettiğini aktaran Suster, Kosova ekonomisinin de bölge ülkeleri arasında en hızlı büyüyen ekonomi olduğunu ifade etti.

Bosna Hersek dışındaki diğer Batı Balkan ülkelerinde istihdamın arttığının altını çizen Suster, bölge genelinde finans sektörünün güçlendiğini belirtti.

Suster ayrıca genel olarak tüm bölge ülkelerinde yoksulluğun azaldığına işaret ederek, 2017 yılında da ekonomik büyümenin artarak devam etmesini beklediklerini söyledi.

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